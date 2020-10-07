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Uzmanlar deri döküntüsünü koronavirüs belirtileri arasına eklenmesi gerektiğini söylüyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.10.2020 14:35 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs Covid-19 semptomları arasında yer alan ama bazı ülkelerin görmezden geldiği deri döküntüsüne uzmanlar dikkat çekiyor. Özellikle çocuklarda çok sık rastlanan deri döküntüsü belirtisinin daha çok bilinmesi için harekete geçilmesi gerektiğini söylüyorlar.

Uzmanlar deri döküntüsünü koronavirüs belirtileri arasına eklenmesi gerektiğini söylüyor

Koronavirüs belirtileri arasında en yaygın olanlar ateş, kuru öksürük, yorgunluk olsa da en ciddi belirtisi solunum güçlüğü veya nefes darlığı olarak kayıtlara geçti. Zaman içerisinde yeni semptomlarda eklenerek bu liste sürekli güncellendi. Uzmanlar bir süredir sıklıkla görülen deri döküntüsünün de koronavirüs semptomları arasına resmi olarak geçmesini talep ediyor.

Doktorlar ve bilim adamları, döküntülerin yüksek ateş, öksürük ve tat veya koku kaybı kadar ciddiye alınması gerektiğini söylüyorlar.

Dünya Sağlık Örgütü aylardır listesine "ciltte kızarıklık veya el veya ayak parmaklarında renk değişikliği" maddesini eklemiş olsa da bazı ülkeler bu maddeyi henüz listelerine eklememiş durumda.

ÇOCUKLARDA KIZARIKLIĞA DİKKAT

Dermatolog Dr. Veronique Bataille şunları söyledi: "Araştırmamız, kızarıklıkların, özellikle çocuklarda ateş ve öksürükten daha fazla Covid-19 habercisi olabileceğini gösteriyor. Altı çocuktan birinin diğer klasik semptomlar olmaksızın kızarıklık geçirdiğini gördük."

İngiliz Dermatologlar Derneği başkanı Dr. Tanya Bleiker konuyla ilgili şunları söyledi: "Bazı döküntüler ile Covid-19 arasındaki ilişki giderek daha açık hale geldi ve bunların farkına varabilmek hastalığın yayılmasını azaltmak için çok önemli."

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