HABER

Uzmanlar uyardı: ABD yeni yaptırımların eşiğinde

DÜNYA HABERLERİ  | 19.10.2018 18:12 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti son günlerde Amerikan basınının gündemine otururken Amerikalı uzmanlar, Washington'un Riyad'a yönelik tutumu konusunda ikiye bölündü.

Uzmanlar uyardı: ABD yeni yaptırımların eşiğinde

Sputnik'e konuşan Amerikalı uzmanların bir kısmı olası ekonomik kayıplara vurgu yaparak Washington'un Riyad'a yönelik yaptırım uygulama olasılığının bulunmadığını söylerken, diğer bir kısmıysa yaptırımların mutlaka kısa süre içinde devreye girebileceğini belirtti.

YAPTIRIMLARIN ETRAFINDAKİ TARTIŞMALAR

George Washington Üniversitesi'nden Profesör Charles L. Glaser, Sputnik'e verdiği demeçte, "Bu olağanüstü karmaşık bir ağ ve (yaptırımlar) Suudi Arabistan'a yönelik çelişkili politikalarımızı daha da zorlaştıracak" diye konuştu.

Aynı zamanda Suudi Arabistan'ın eylemlerinin ABD için bir sürpriz olmadığını söyleyen Glaser, "Suudilerin yaptıklarında yeni bir şey görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Genel olarak Suudi Arabistan'a yönelik yaptırım uygulamanın, ABD'nin Suudi petrolüne ihtiyaç duyduğu için zor olacağına dikkat çeken Glaser, "Biz yaptırım uygulayabiliriz, fakat bu bize çok pahalıya mal olabilir. Suudilere, İran'la ilgili durumun çözümü için Suudilerin yardımına güveniyoruz" dedi.

Amerikalı uzman, ABD Kongresi'nin Suudi Arabistan'a yönelik sert tutum izleyeceği konusunda da şüphelerini dile getirdi.

Zamanında ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde çalışan Amerikalı eski diplomat John E. Herbst ise farklı bir görüş dile getirdi. Sputnik'e konuşan Herbst, "Yönetim yaptırımlardan yana değil, fakat Kongre'de aksi bir tutum söz konusu. Bir şeyletin olacağını seziyorum. Bir şekilde yaptırımlar olacak, zira Başkan bunu istemese de 3'te 2'lik çoğunluk sağlandığında Kongre'nin elinde yaptırım uygulama imkanı var. Ben, Kongre'nin 3'te 2'sinin bunun yapılmasından yana olduğunu tahmin ediyorum. Bu durum yönetimi harekete geçmek zorunda bırakabilir" ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan'ın ‘bilinçli olarak' Kaşıkçı olayının içine çekildiğini söyleyen uzman, "Bu bir hata değil. Onlar, bu olayın sinyal göndereceğini biliyordu" diye konuştu.

Nüfuzlu Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, olaydan dolayı bizzat hakarete uğramış hissettiğni kaydederek Suudi Arabistan'a yönelik sert yaptırımlar planladığını belirtti. Graham ayrıca faal Suudi liderler iktidardayken bu ülkeyle iş yapamayacağını da sözlerine ekledi.

‘SEMBOLİK RETLER'

Bu arada Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın akıneti ile ilgili gelişmeler ortamında HSBC, Credit Suisse, BNP Paribas, Societe Generale, JP Morgan Chase, Mastercard, Ford, Uber ve Google Cloud, Bloomberg üst düzey yöneticileri de Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan yatırım konferansına katılmayacaklarını açıkladı.

Son olarak Riyad'da düzenlenecek konferanstan çekilenler kervanına ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox da eklendi.

Suudilerin ‘sembolik retlere karşı çok hassas olduklarını' belirten Herbst, "Suudi Arabistan'da çok gerçekçi olarak düşünen kişiler var ve bu kişiler, burada olup bitenleri takip ediyorlar ve bir takım değişikliklere gitmeleri gerekiyor. Bu kişiler tarafından bir takım ek adımların atılacağını göreceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

PARTNERMetroya binenler dehşete düştü! Korkunç sürpriz...Metroya binenler dehşete düştü! Korkunç sürpriz...
ABD Lotosunda Tarihi İkramiye: 1 Milyar DolarABD Lotosunda Tarihi İkramiye: 1 Milyar Dolar
Hindistan'da tren faciası!Hindistan'da tren faciası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı ABD yaptırım

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Bütçe tasarısında alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı yolda

Bütçe tasarısında alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı yolda

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

Bircan Bali'nin fotoğrafları sızdı! Nihat Doğan sessiz kalmadı

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

Annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı

Annesinin sevgilisine dehşeti yaşattı

İlginizi Çekebilir

ABD'de korkutan sonuç: Savaşın ayak sesleri! 'Hazır olun' talimatı

ABD'de korkutan sonuç: Savaşın ayak sesleri! 'Hazır olun' talimatı

ABD, Suudi Arabistan'a '72 saat' verdi

ABD, Suudi Arabistan'a '72 saat' verdi

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Brezilya'da vahşet! Genç kadının karnını kesip bebeğini çaldılar

Brezilya'da vahşet! Genç kadının karnını kesip bebeğini çaldılar

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Olacak iş değil! En yakın arkadaşının babasıyla...

Olacak iş değil! En yakın arkadaşının babasıyla...

Hindistan'da tren faciası!

Hindistan'da tren faciası!

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

'Cemal Kaşıkçı'nın nerede ve nasıl öldürüldüğü tespit edildi'

Instagram'ın en tatlı ailesi! Fotoğrafları beğeni rekoru kırıyor

Instagram'ın en tatlı ailesi! Fotoğrafları beğeni rekoru kırıyor

Instagram'ın ateşli fenomeninden sosyal medya itirafı

Instagram'ın ateşli fenomeninden sosyal medya itirafı

Akıllı telefonlarla uyumlu robot parmak geliştirildi

Akıllı telefonlarla uyumlu robot parmak geliştirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.