Uzmanlar uyardı: ABD yeni yaptırımların eşiğinde

Sputnik'e konuşan Amerikalı uzmanların bir kısmı olası ekonomik kayıplara vurgu yaparak Washington'un Riyad'a yönelik yaptırım uygulama olasılığının bulunmadığını söylerken, diğer bir kısmıysa yaptırımların mutlaka kısa süre içinde devreye girebileceğini belirtti.

YAPTIRIMLARIN ETRAFINDAKİ TARTIŞMALAR

George Washington Üniversitesi'nden Profesör Charles L. Glaser, Sputnik'e verdiği demeçte, "Bu olağanüstü karmaşık bir ağ ve (yaptırımlar) Suudi Arabistan'a yönelik çelişkili politikalarımızı daha da zorlaştıracak" diye konuştu.

Aynı zamanda Suudi Arabistan'ın eylemlerinin ABD için bir sürpriz olmadığını söyleyen Glaser, "Suudilerin yaptıklarında yeni bir şey görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Genel olarak Suudi Arabistan'a yönelik yaptırım uygulamanın, ABD'nin Suudi petrolüne ihtiyaç duyduğu için zor olacağına dikkat çeken Glaser, "Biz yaptırım uygulayabiliriz, fakat bu bize çok pahalıya mal olabilir. Suudilere, İran'la ilgili durumun çözümü için Suudilerin yardımına güveniyoruz" dedi.

Amerikalı uzman, ABD Kongresi'nin Suudi Arabistan'a yönelik sert tutum izleyeceği konusunda da şüphelerini dile getirdi.