Uzmanlar uyardı: Bu yaz balkonunuza alüminyum folyo asın

Havaların ısınmasıyla birlikte güvercinlerin balkon ziyaretleri de artabiliyor. Uzmanlar, balkonların temizliğini korurken kuşlara zarar vermeden farklı alanlara yönlendirmenin mümkün olduğunu belirtiyor.

Güvercinleri uzaklaştırmak için sert yöntemlere başvurmak yerine onların ilgisini başka noktalara çekmenin daha doğru bir yaklaşım olduğunu belirtelim. Bu noktada basit ve ekonomik çözümler öne çıkıyor.

ALÜMİNYUM FOLYO ETKİSİ

Uzmanların önerdiği yöntemlerden biri alüminyum folyo kullanmak. Balkonun çeşitli noktalarına asılan uzun folyo şeritleri, rüzgarın etkisiyle hareket ederek ışığı farklı açılarda yansıtıyor.

Güneş ışığının oluşturduğu bu hareketli parıltılar, güvercinlerin balkona konma isteğini azaltabiliyor. Kuşlar, sürekli değişen ışık yansımalarını gördüklerinde farklı alanlara yönelmeyi tercih edebiliyor.

Kullanılmayan CD'ler de benzer bir işlev görüyor. Misinayla asılan CD'ler hem dekoratif bir görüntü oluşturuyor hem de güneş ışığını yansıtarak hareketli bir ortam yaratıyor. Uzmanlar, bu yöntemin özellikle balkonlarda sık tercih edildiğini belirtiyor.

RENKLİ VE HAREKETLİ SÜSLER KULLANILABİLİR

Saksıların arasına yerleştirilen çocuk yel değirmenleri, parlak süs topları veya rüzgarla hareket eden dekoratif aksesuarlar da güvercinlerin ilgisini azaltabiliyor. Sürekli hareket eden bu objeler, kuşların balkonu dinlenme alanı olarak seçmesini zorlaştırabiliyor.

Uzmanlar, güvercinlerin oldukça zeki canlılar olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle aynı yöntemin uzun süre kullanılması halinde kuşların zamanla bu görüntülere alışabileceği belirtiliyor.

Daha etkili sonuç almak için folyo şeritleri, CD'ler, hareketli süsler ve plastik kuş figürlerinin dönüşümlü olarak kullanılması tavsiye ediliyor. Böylece hem balkon temizliği korunabiliyor hem de kuşlara zarar vermeden yaşam alanları paylaşılabiliyor.