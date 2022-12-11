Uzmanlar uyardı! Fırtına varken evde asla yapmamanız gereken 5 şey

Meteoroloji hava durumu ile ilgili uyarılar bulunuyor. Ulusal Hava Durumu Servisi, yıldırım güvenliği kurallarında “Gök gürültüsü duyduğunuz zaman, içeriye girin ve son gök gürültüsünden sonra 30 dakika orada kalın” tavsiyesinde bulunuyor. Fırtına sırasında en büyük potansiyel zarar şimşektir. Oldukça riskli durumlara neden olabilen fırtınanın etkilerinden korunmak için dışarıda olduğu kadar evde de yapmamanız gereken davranışlar bulunuyor.

Bir meteorolog ve New York Metro Weather’ın kurucusu John Homenuk’a göre, haberlerde gündem haline gelen bir fırtına sırasında duş almamanız gerektiği ile ilgili tavsiyeler görmüş olsanız da, fırtına geçene kadar evde yapmaktan kaçınmanız gereken başka aktiviteler de var.

FIRTINA SIRASINDA EVDE YAPILMAMASI GEREKEN 5 DAVRANIŞ

Homenuk, Ulusal Hava Durumu Servisi ve CDC, şimşekli bir fırtına sırasında bu aktiviteleri evde yapmaktan kaçınmanızı tavsiye ediyor:

Duş almak

Bulaşıkları yıkamak

Pencerelerin, kapıların, saçakların ve betonun yakınında durmak

Elektrik prizine bağlı elektronik ekipmana dokunmak (örn. bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, oyun sistemleri, çamaşır makineleri, kurutucular veya sobalar)

Kablolu telefon kullanmak

SU KULLANMAYIN

İlk olarak Homenuk, bir fırtına sırasında suya yakın veya suda olmak konusunda uyarıyor. Evinizin yakınında yıldırım olması durumunda duş almak, banyo yapmak veya bulaşık yıkamak risk oluşturabilir. “Yıldırım meydana geldiğinde, genellikle onu borulardan geçebilen metale götüren en az dirençli yolda hareket eder” diyor.

CDC, tesisatınızdan geçen yıldırım riskinin, metal boruların aksine plastik borulara sahip olanlar için daha düşük olduğunu belirtir. Bununla birlikte, ajans yine de size “yıldırımlı bir fırtına sırasında çarpılma riskinizi azaltmak için tesisat ve akan su ile herhangi bir temastan kaçınmanızı” tavsiye ediyor.

Homenuk, bulaşık yıkamanın banyo veya duş yapmaktan daha düşük bir risk oluşturabileceğini çünkü borular çalışırken tüm vücudunuzun suya daldırılmaması veya doğrudan metal bir duş başlığının altında durmaması gerektiğini söylüyor. “Ama yine de, genellikle yapabiliyorsanız, elektriğin taşınması için bir yol olabilecek suyu ve boruları kullanmak yerine fırtınanın geçmesini beklemelisiniz” diyor.

