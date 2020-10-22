Uzmanlar uyardı! iPhone 12 siber dolandırıcıların da ilgisini çekti

Kaspersky açıklamasına göre, her ay Kaspersky araştırmacıları dünya çapında "Apple" şirketinden bahseden yaklaşık 100 şüpheli domain buldu. Bu web sitelerinin çoğu, kullanıcıların Apple Kimliklerini ve şifrelerini girmelerini gerektiriyor. Eylül ayında hızla artmaya başlayan bu domain’lerin sayısı ay sonu itibariyle bin 950’yi buldu.

APPLE'I TAKLİT EDİP KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte yeni iPhone 12 serisini tanıttı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinlik Apple kullanıcıları kadar dolandırıcıların da ilgisini çekti. Söz konusu kaynakları analiz eden Kaspersky uzmanları, bazı dolandırıcıların kayıp telefonları bulmayı teklif ettiğini, bazılarının ise kullanıcıların hesaplarına yeniden erişim sağlamaya yardımcı olduğunu tespit etti. Bu websitelerinin arasında Apple’ın destek hizmetlerini taklit eden kimlik avı siteleri de bulunuyor. Büyük olasılıkla bu kaynaklar, kullanıcıların hesaplarını çalmak amacıyla oluşturuldu ancak düzgün çalışmadılar. Dolandırıcılar genellikle bu sayfaları önlem olarak kullanıyorlar, böylece bir kaynak engellendiğinde diğerini etkinleştirebiliyorlar.