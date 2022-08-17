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Uzmanlar uyardı! Kirpiklerinize bunları yapmanız enfeksiyona yol açıyor

17.08.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kirpikler bakışların çok daha anlamlı ve güzel görünmesini sağlıyor. Kadınlar kirpiklerinin daha kıvrık, uzun ve yoğun görünmesi için çeşitli yöntemler deniyor. Bu yöntemlerin çoğu işe yarasa da uzun zamanda kirpiklerinizi kaybetmenize yol açarak göz sağlığınızı tehdit edebiliyor. Kirpik uzmanı kirpiklere zarar veren uygulamaları paylaştı.

Uzmanlar uyardı! Kirpiklerinize bunları yapmanız enfeksiyona yol açıyor

Kirpiklerin daha güzel görünmesi adına birçok kirpik uygulaması bulunuyor. Kirpik kıvırıcı, rimel, takma kirpik, ipek kirpik gibi uygulamalar kirpiklerinizin istediğiniz görünüme kavuşmasını sağlarken sağlığınızı tehdit ediyor olabilir. Güzellik uzmanı Debbie Law kirpiklerinize uyguladığınız yanlış adımları belirtti.

GÖZLERİNİZİ OVUŞTURMAK

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Gözleri ovuşturmak tehlikeli gibi görünmese de oldukça tehlikeli sonuçlara yol açabilir. International Lash Trainer'dan Debbie Law şunları söyledi: "Gözlerinizi ovuşturmak oldukça zararsız görünse de onları çok fazla ovmak korneanın incelmesine, kan damarlarının kırılmasına, kanlı gözlere ve göz altlarının kararmasına neden olabilir." Korneanın incelmesi, zamanla görüşünüz için sorun yaratabilir.

İPEK KİRPİK KULLANIMI

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Bunları çok sık kullanmanın göz enfeksiyonuna, alerjik reaksiyonlara ve doğal kirpiklerinize zarar vermesine yol açabileceğine dikkat edin. Debbie kirpiklerinizi her gün birikmiş ölü deriyi gidermek için yağsız nazik bir göz makyaj temizleyicisi ile yıkamanızı önerdi. Bakterileri yok etmek için haftada iki kez temizleyici kullanmanızı, göz çevresini kurulamak için bir havluyu dikkatlice silmenizi ve son olarak tek kullanımlık bir maskara çubuğuyla taramanızı öneriyor.

ÇOK FAZLA RİMEL KULLANMAK

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Çok fazla maskara sürmek onları dağınık ve daha da kötü bir görünüme sokarak kirpiklerinizin dökülmesine neden olabilir. Aynı zamanda gözyaşı filminin zarar görmesine ve göz enfeksiyonuna neden olur. Debbie şunları söyledi: “Rimel kullanmanın zararlarının çoğu çıkarma işleminde yatar, bu nedenle her gün maskara kullanmak kirpik kırılmasına neden olabilir ve makyaj temizleme işlemini daha da zorlaştırabilir. Rimeli çıkarırken yağ bazlı bir makyaj temizleyicisi tercih edin ve bölgeyi çok agresif bir şekilde ovalamayın.”

TAKMA KİRPİKLERİ KOPARMAK

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“Genellikle doğru kullanıldığında takma kirpik kullanmak gerçek kirpiklere hiçbir şekilde zarar vermez. Kirpikler, yalnızca aşırı yapıştırıcı uyguladığınızda veya kirpikleri agresif bir şekilde çektiğinizde kırılır.” Takma kirpikleri olabildiğince dikkatli bir şekilde çıkarın veya Debbie'nin tavsiye ettiği gibi, yapıştırıcıyı gevşetmek için önce gözlerinizi suya batırın.

MASKARAYI PAYLAŞMAK

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Debbie, "Özellikle maskara, göz farı ve göz kalemi gibi kozmetiklerin paylaşılması staph enfeksiyonuna, pembe gözlere ve hatta kirpik bitlerine yol açabilir" diye uyarıyor.

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enfeksiyon Göz kirpik temizlik maskara göz sağlığı ipek kirpik rimel takma kirpik
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