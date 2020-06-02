Uzmanlar uyardı: Pandemi süresince çiftler seks yaparken maske takmalı

Dünyada bir çok ülke haftalardır karantinadayken, insanlar evde eğlenceli vakit geçirmenin çeşitli yollarını arıyor. Ancak yeni çalışmalar, koronavirüsün seks yaparken de bulaşabileceğini gösterirken uzmanlar çiftlerin yatak odasında da koruyucu önlemler almasını tavsiye ediyor. Öneriler arasında öpüşmekten kaçınmak, seks öncesi ve sonrasında duş almak ve hatta maske takmak yer alıyor.
Çalışmada, Harvard Üniversitesi’nden araştırmacılar koronavirüse nasıl yakalanabileceğine ilişkin çeşitli seks senaryolarını sıraladılar. Mastürbasyon düşük riskli olarak belirlenirken; hane halkından insanlarla veya başka hanelerde yaşayan insanlarla seks yüksek riskli olarak tanımlandı. Araştırmacılar, cinsel perhizin birçok insan için mümkün olmadığını kabul etseler de, virüsün yayılmasını azaltmak için alınabilecek bazı önlemler olduğunu belirtti.
Annals of Internal Medicine’da yayınlanan çalışmanın yöneticisi olan Dr. Jack Turban “Bazı hastalar için yüz yüze cinsel aktiviteden tamamen uzaklaşmak ulaşılabilir bir hedef değildir. Bu gibi durumlarda seks için karantinayı sürdüren partner seçimi en güvenli seçenek olabilir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda hastalar, cinsel sağlık alanlarında etkili olduğu kanıtlanmış ve riski azaltma yolları hakkında danışmanlık alabilirler. Hastalar bu süre boyunca ayrıca, cinsel yolla bulaşan diğer enfeksiyon risklerinin nasıl azaltılacağı, istenmeyen gebeliklerin önlenmesi konusunda da bilgilendirilmelidir” dedi.
ÖPÜŞMEKTEN KAÇINMALI
Bu çalışma, bir uzmanın iyileşmiş hastaların 30 gün boyunca cinsel ilişkiden kaçınması gerektiğini iddia ettikten sonra gündeme geldi. Tayland’da Hastalık Kontrol Departmanı’nda kıdemli medikal uzman olarak görev yapan Veerawat Manosutthi, Covid-19’u yenen hastaların 30 gün boyunca yakın ilişkiden kaçınmaları ve hatta öpüşmemeleri konusunda uyarıda bulunmuştu.
Bangkok’ta İngilizce yayın yapan Khaosood English’e konuşan Manosutthi “Kendisinde virüs olmadığını düşünen insanlar seks yaparken kondom kullanmalı. Virüsün ağız yoluyla yayıldığı bilindiği için öpüşmekten de kaçınılmalı” dedi.
MENİLERDE KORONAVİRÜS İZİ
Manosutthi’nin tavsiyeleri, bazı erkeklerin menilerinde virüs izleri bulunduğunu tespit eden ve yakın tarihte yapılan bilimsel çalışmalara dayanmaktadır. Bahsi geçen araştırmada, Şangay Belediye Hastanesi’nden araştırmacılar, Çin’in Henan bölgesindeki 38 erkek koronavirüs hastasından alınan meni örneklerini inceledi. 26 Ocak’ta yapılan ilk incelemelerin ardından 16 Şubat’ta yapılan ikinci incelemeler de menilerde koronavirüs izleri bulunduğunu ortaya çıkardı. JAMA’da yayınlanan çalışmada araştırmacılar “Spermlerde virüsün varlığı, şu an anlaşılandan daha yaygın olabilir ve virüsün genital sekresyonla yok olduğu varsayılmamalıdır” dedi.