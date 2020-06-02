Uzmanlar uyardı: Pandemi süresince çiftler seks yaparken maske takmalı

Dünyada bir çok ülke haftalardır karantinadayken, insanlar evde eğlenceli vakit geçirmenin çeşitli yollarını arıyor. Ancak yeni çalışmalar, koronavirüsün seks yaparken de bulaşabileceğini gösterirken uzmanlar çiftlerin yatak odasında da koruyucu önlemler almasını tavsiye ediyor. Öneriler arasında öpüşmekten kaçınmak, seks öncesi ve sonrasında duş almak ve hatta maske takmak yer alıyor.

Çalışmada, Harvard Üniversitesi’nden araştırmacılar koronavirüse nasıl yakalanabileceğine ilişkin çeşitli seks senaryolarını sıraladılar. Mastürbasyon düşük riskli olarak belirlenirken; hane halkından insanlarla veya başka hanelerde yaşayan insanlarla seks yüksek riskli olarak tanımlandı. Araştırmacılar, cinsel perhizin birçok insan için mümkün olmadığını kabul etseler de, virüsün yayılmasını azaltmak için alınabilecek bazı önlemler olduğunu belirtti.

Annals of Internal Medicine’da yayınlanan çalışmanın yöneticisi olan Dr. Jack Turban “Bazı hastalar için yüz yüze cinsel aktiviteden tamamen uzaklaşmak ulaşılabilir bir hedef değildir. Bu gibi durumlarda seks için karantinayı sürdüren partner seçimi en güvenli seçenek olabilir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda hastalar, cinsel sağlık alanlarında etkili olduğu kanıtlanmış ve riski azaltma yolları hakkında danışmanlık alabilirler. Hastalar bu süre boyunca ayrıca, cinsel yolla bulaşan diğer enfeksiyon risklerinin nasıl azaltılacağı, istenmeyen gebeliklerin önlenmesi konusunda da bilgilendirilmelidir” dedi.