Uzmanlar uyardı! Yapılan o hata kemik erimesine davetiye çıkarıyor

Belli bir yaş üzerinde en sık görülen hastalıklar arasında yer alan osteoporoz (kemik erimesi) özellikle kadınlarda daha fazla görülmektedir. Kadınlarda düşük östrojen, erkeklerde düşük testosteron düzeyleri, birinci derece yakında osteoporoz tanısı ve kortizonlu ilaç kullanan kişiler riskli gruplar arasına girmektedir. Peki osteoporoz riskini en aza indirmek için neler yapılmalı? İşte ayrıntılar...

Günlük hayattaki o hatalar osteoporoz riskini arttırıyor!

Kemik erimesi olarak da bilinen osteoporoz, kemik yapısı içinde bulunan kalsiyumun azalması sonucu kemiğin kırılma olasılığını artıran bir hastalıktır. Bu hastalığın sıkça görülmesinde günlük hayattaki yapılan yanlışlar yer alıyor.

KEMİK ERİMESİ RİSKİ KADINLARDA DAHA YÜKSEK Türkiye Osteoporoz Derneği verilerine göre; 50 yaşın üzerinde her üç kadından birinde (meme kanserinden fazla) ve 50 yaş üzerindeki 5 erkekten birinde (prostat kanserinden fazla) görülmektedir. Öte yandan bu hastalığın her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde 1, 5 milyon kırığa neden olduğu bildirilmektedir.

BELİRTİLERİ NELERDİR? Kemik Erimesi en çok bilinen belirtisi, omurga ve sırt bölgesinde oluşan ağrılardır. Bu ağrıların nedeni de zayıflayıp güçsüzleşen kemikte görülen mikro kırıklar olarak belirtilmektedir. Kemiklerde mikroskobik düzeyde bir sürü kırık vardır. Bu kırıklar vücut tarafından yapılan yeni kemik dokusu ile hemen onarılır.

BOYUN VE SIRT AĞRILARINA DİKKAT Ancak dikkat edilmediği süreçte bu mikro kırıklar büyüyerek makro kırıklara neden olmaktadır. Ve esas hastalık başlamış sayılır. Kemik erimesinin belirtileri arasında; bel ağrıları ve sırt ağrısı, boyda kısalma, kamburlaşmayla beraber özellikle hassaslaşan kırılmalar yer alır.

SİGARA VE ALKOLE DUR DEYİN Sigara kullanıyorsanız hemen bırakın, alkol tüketimini de kısıtlayın. Sigara ve alkolün içindeki zehirli maddeler kemik yapımında görevli hücreleri öldürüyor ve östrojen gibi kemik yapılmasında rolü olan hormonlarda azalmaya neden oluyor. Bunun sonucunda da vücutta kullanılacak kalsiyum miktarı azalmış oluyor ve kemik yapımı gerçekleşemiyor.

PROTEİN DENGELİ TÜKETİLMELİ Kemik denilince akla ilk gelen proteindir. Kemikler proteinden belenmektedir. Bu nedenle kemik sağlığının korunması ve daha güçlü kemikler için yeterli miktarda protein tüketmesi gereklidir.

FAZLA TUZ TÜKETİMİNDEN KAÇININ Fazla tuz tüketimi de kemikte zayıflamaya yol açıyor. Özellikle çocukluk ve gençlik döneminde fazla tuz kullanılmasının ilerleyen yaşlarda kemik erimesi riskini artırdığı yapılan araştırmalarda ortaya konuldu. Bu nedenle günlük 1 çay kaşığı tuz tüketmek vücut için yeterli olacaktır.

KALSİYUM KEMİK DOSTUDUR Kalsiyumda, protein kadar kemik sağlığında önemli bir etkiye sahiptir. Büyüme dönemi boyunca vücuda alınan kalsiyumun kemiklerde depolandığını ve bu depolama sürecinin yaş ilerledikçe azalmaktadır. Bu nedenle yeteri kadar vücuda ek kalsiyum alınmalıdır.

KAFEİN KEMİK DÜŞMANIDIR Günlük hayatta haddinden fazla tüketilen kafein de sigara ve alkol gibi kemik yapımını azaltarak osteoporoz ihtimalini artırıyor. Kemik erimesinden korunmak için kahveye de sınır getirin. Günde 3 fincandan fazlasını tüketilmemeli.

FİZİKSEL AKTİVİTE ŞART Yapılan araştırmalar gösteriliyor ki fiziksel aktivite, yürüyüş ve merdiven inip çıkma gibi benzeri egzersizler osteoporoza karşı vücut kemik kitlesini artırıyor. Bu sayede daha güçlü, sağlam kemikler oluşması anlamına geliyor. Egzersiz sayesinde kas gücü korunuyor, denge sağlanıyor ve en büyük kırık nedenlerinden olan düşme riski de azaltılmış oluyor. Bu nedenle hareketsiz yaşam tarzından uzak durulmalı aksi halde kemik erimesi riskin arttırmaktadır.