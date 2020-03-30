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Uzmanlar uyarıyor: Karantina altında olsanız da sütyeninizi takın

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi (COVID-19) nedeniyle birçok kişi evde kalarak güvenli tarafta kalmaya çalışıyor. Ancak uzmanlar kadınları bir konuda uyarıyor: Karantinada olsanız dahi sütyenlerinizi giymelisiniz!

Uzmanlar uyarıyor: Karantina altında olsanız da sütyeninizi takın

Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok kişi eve kapandı ve işlerini evden yürütmeye çalışıyor. Bununla birlikte kuşkusuz bu süreçte daha rahat kıyafetler tercih ediliyor. Ancak uzmanlar kötü duruşun göğüslerin bağ dokusuna hasar verebileceğini bu nedenle göğüslerin sarkabileceğini söylüyor. Yani kadınlar bunların yaşanmaması için evde de sütyen takmaya devam etmeli.

Kozmetik cerrah ve cilt uzmanı Dr. Riccardo Frati, göğüsler yerçekimi ve yaş nedeniyle zamanla sarkma eğiliminde olduğundan sütyenlerin desteğin korunmasında önemli olduğunu açıklarken, lüks Fransız iç giyim markası Lousia Bracq'ın satış müdürü Anna Akerlund da, ' kadınlar için sütyensizlik, evde kalındığı günden beri kutlanan küçük zaferlerden biri.
Ancak sütyen takmamak duruşunuzu etkileyebilir özellikle büyük göğüslü kadınlar için sarkmalara ve sırt ağrısına neden olabilir' diyor.

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Hazır Giyim Teknisyeni Victoria Shelton ise şöyle konuşuyor: 'Kendimizi evde bulduğumuzda gardırop ihtiyacımız değişti. Ancak, göğüslerimizin desteklenmesi gerektiğinden kadınlar olarak sütyen giymeye devam etmeliyiz. Lütfen çekmecelerinize kaldırdığınız sütyenleri giymeye devam edin. Kiloluysanız duruşunuza zarar verebilirsiniz veya göğüsleriniz tam olarak desteklenmiyorsa sırt ağrınız olabilir. Memedeki bağların ligasyonunda desteksiz hasar meydana gelebilir ve bu da sarkmasına neden olur.'

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Tüm uyarılara rağmen rahatlığından pek ödün verecekmiş gibi görünmeyen kadınlar sosyal medyada fotoğraflarını paylaşıyor. Kimi kadın 7 gündür sütyen takmadığını söylerken, kimi evde karantina altındayken tek özgür olan şeyin göğüsleri olduğunu ifade ediyor. Bir kadın ise kendini cennette hissettiğini, sütyen takmadığını ve büyük tişörtler giydiğini söyleyerek mutlulu olduğunu söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, sütyen takmamak,

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