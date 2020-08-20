Uzmanlar uyarıyor! 'Paşa oğlum' söylemi terk edilmeli

Kadına yönelik fiziksel, duygusal, psikolojik şiddet olaylarına her gün bir yenisi ekleniyor. Erkek çocuklarının ataerkil bir tutum ve anlayışla yetiştirilmesinin sakıncalarına değinen uzmanlar, erkek çocuk annelerinin bilinçlenmesi gerektiğini vurguluyor. Uzmanlara göre “Benim paşa oğlum” söylemi terk edilmeli. Çocuğa duygularını ve kendini kontrol etmesi öğretilmeli.

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikolog Selvinaz Çınar Parlak, şiddet eğiliminin temellerinin çocukluk döneminde atıldığını, çocukluğunda şiddete maruz kalan kişilerin yetişkinlik döneminde ailesine ve çevresine şiddet uygulayabildiğini söyledi.

ATAERKİL TUTUM YANLIŞ YÖNLENDİRİYOR

Özellikle erkek çocuklarının yetiştirilmesinde tutum hataları olabildiğini kaydeden Selvinaz Çınar Parlak, özellikle erkek çocuklarının eşitlikçi bir cinsiyetçi anlayışla yetiştirilmesinin önemli olduğunu belirtti. Uzman Klinik Psikolog Selvinaz Çınar Parlak, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Erkek çocukları ataerkil düzene göre yetiştirilebiliyor. Bütün gücün ve otoritenin erkeğin elinde olması gerektiği, asla kendinden taviz vermemesi gerektiği, eğer taviz verirse ezik olacağı, yeterince erkek olmayacağı, dolayısıyla kimliğinin zedeleneceği gibi hatalı söylemlerle yetiştirilebiliyor. Annelerin erkek çocuğunu ‘Benim paşa oğlum’ söylemiyle yetiştirmesi, bütün gücün onun elinde olduğunu, aynı zamanda her şeyde onun hakkı olduğunu, ne isterse onu yapabileceği şeklindeki tutum yanlışları gelecekte çocuğun ilişkilerini etkiliyor. Çocuk ataerkil br anlayışla yetiştirildiğinde evlilik ve ilişkilerinde çok fazla hükmetme ihtiyacı duyuyor. Hükmedemediklerinde de bir aşağılık kompleksine kapılabiliyorlar. Tüm bunlar kadın cinayetlerine varan tetikleyici unsurlar olarak karşımıza çıkıyor.”