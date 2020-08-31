HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzmanlar uyarıyor! Sabahları kalktığınızda kendinizi yorgun hissediyorsanız...

Uzmanlar uyarıyor! Sabahları kalktığınızda kendinizi yorgun hissediyorsanız...

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.08.2020 10:39 | Son Güncelleme

Sabahları yorgun uyanmak; okuldaki veya iş yerindeki performansınızı olumsuz yönde etkiler. Modunuzu düşürür ve kendinizi mutsuz hissetmenize sebep olur. Hatta, zaman zaman sizi sosyal aktivitelere katılmaktan alıkoyar. Tüm bunlara neden olan sabah yorgunluğunun arkasında birçok farklı neden olabilir. İşte sabahları yorgun uyanmanın sebepleri!

Uzmanlar uyarıyor! Sabahları kalktığınızda kendinizi yorgun hissediyorsanız...

Geceleri güzelce uyuyup sabah kalktıktan sonra kendinizi dinç hissetmeyi beklersiniz. Ancak tam aksi bir durumla karşılaşıyorsanız ortada bir sorun var demektir. Siz de böyle bir problem yaşıyorsanız olası sebeplerini görmek için bu haberi mutlaka inceleyin!

SABAHLARI YORGUN UYANMANIN SEBEPLERİ

Düzenli ve Yeterli Uyumamak

Sabahları dinç bir şekilde uyanmak için oturmuş bir uyku düzeninizin olması şart. Bir gün gece 10'da, başka gün sabaha karşı 3'te yatıyorsanız bu düzensizlik yorgun uyanmanıza neden olur. Sabahları zinde olmanızı sağlayacak bir başka faktör de uyku sürenizi ideal aralıkta tutmaktır. Yetişkin bir bireyin günde yaklaşık 8 saat uyuması gerekir.

Vitamin ve Mineral Eksikliği

Sabah uyandığınızda kendinizi dinlenmiş hissedemiyorsanız bunun sebebi vitamin eksikliği olabilir. Özellikle D ve B12 vitaminleri ile demir eksikliği, yeterli ve düzenli bir şekilde uyusanız bile uykunuzu almamanıza ve yorgun kalkmanıza yol açar. Dolayısıyla böyle bir problem yaşıyorsanız doktor kontrolünde vitamin ve mineral takviyesi almanız gerekebilir.

Fibromiyalji Sendromu

Halk arasında kas romatizması ya da yumuşak doku romatizması olarak da bilinen fibromiyalji, sabahları yorgun bir şekilde uyanmanıza sebep olur; ancak bu yorgunluk akşama doğru geçer. Siz de uyandığınızda yatmadan önceki halinize göre kendinizi daha yorgun hissediyorsanız fibromiyalji sendromuna sahip olabilirsiniz.

Yeterince Su Tüketmemek

Kilo, mevsim ve gün içerisindeki fiziksel aktivitelere göre ideal miktar değişkenlik gösterse bir insanın her gün yaklaşık 2-2,5 litre su tüketmesi gerekir. Su içmeyi unutuyor ya da su ihtiyacınızı kola ve gazoz gibi gazlı içeceklerden karşılamaya çalışıyorsanız vücudunuzun susuz kalmasına sebep olabilirsiniz. Bu durum da sabahları yorgun bir şekilde kalkmanıza yol açar.

Aşırı Elektronik Alet Kullanımı

Akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar gerek iş gerek eğlence amaçlı ayrılmaz bir parçanız haline gelmiş olabilir. Ancak bu elektronik aletleri elinizden hiç düşürmediğinizde onların ışıkları uyku hormonu olarak da bilinen melatonin seviyenizi olumsuz yönde etkiler. Dolayısıyla elektronik aletlerin aşırı kullanımından kaçınmanız ve onları yatmadan en az yarım saat önce bırakmanız gerekir.

Yanlış Beslenme Alışkanlıkları

Sabahları dinç bir şekilde uyanmak istiyorsanız beslenme düzeninize ve ne yediğinize dikkat etmeniz gerekir. Akşamları yağlı ve ağır yemekler yemek ya da geceleri atıştırmak, kendinizi yorgun hissetmenize sebep olur. Ayrıca kilo vermek için kendinizi aç bırakmanız veya yanlış diyetler uygulamanız da yeterli enerjiye sahip olmanızı engeller.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Sıcak havalarla gelen bu hastalığa dikkat! Eğer pullanma başladıysa... Sıcak havalarla gelen bu hastalığa dikkat! Eğer pullanma başladıysa...
Herkes yanlış biliyor! Adım adım doğru maske kullanımı Herkes yanlış biliyor! Adım adım doğru maske kullanımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
İlginizi Çekebilir
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!
Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”
“1 hafta boyunca her sabah limonlu su içtim ve işte sonuçları”
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milyonlarca kişinin kullandığı ilaç saklama kapları tehlike saçıyor
Milyonlarca kişinin kullandığı ilaç saklama kapları tehlike saçıyor
Vücutta iyi gelmediği bir şey yok! Tanesi 2 liradan satılıyor
Vücutta iyi gelmediği bir şey yok! Tanesi 2 liradan satılıyor
Çok ağır sonuçları olabilir! Çocuklar bu ürünlerle besleniyorsa..
Çok ağır sonuçları olabilir! Çocuklar bu ürünlerle besleniyorsa..
Faydaları saymakla bitmiyor! Ama bu bileşenleri vücut kendi başına üretemiyor...
Faydaları saymakla bitmiyor! Ama bu bileşenleri vücut kendi başına üretemiyor...
Faydalarıyla diğer tüm şifalı bitkilere rakip! Her derde deva...
Faydalarıyla diğer tüm şifalı bitkilere rakip! Her derde deva...
Yaz sıcaklarındaki gizli tehlike: Samyeli mantarı
Sıcak havalarla gelen bu hastalığa dikkat! Eğer pullanma başladıysa...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.