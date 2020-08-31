Uzmanlar uyarıyor! Sabahları kalktığınızda kendinizi yorgun hissediyorsanız...

Geceleri güzelce uyuyup sabah kalktıktan sonra kendinizi dinç hissetmeyi beklersiniz. Ancak tam aksi bir durumla karşılaşıyorsanız ortada bir sorun var demektir. Siz de böyle bir problem yaşıyorsanız olası sebeplerini görmek için bu haberi mutlaka inceleyin!

SABAHLARI YORGUN UYANMANIN SEBEPLERİ

Düzenli ve Yeterli Uyumamak

Sabahları dinç bir şekilde uyanmak için oturmuş bir uyku düzeninizin olması şart. Bir gün gece 10'da, başka gün sabaha karşı 3'te yatıyorsanız bu düzensizlik yorgun uyanmanıza neden olur. Sabahları zinde olmanızı sağlayacak bir başka faktör de uyku sürenizi ideal aralıkta tutmaktır. Yetişkin bir bireyin günde yaklaşık 8 saat uyuması gerekir.

Vitamin ve Mineral Eksikliği

Sabah uyandığınızda kendinizi dinlenmiş hissedemiyorsanız bunun sebebi vitamin eksikliği olabilir. Özellikle D ve B12 vitaminleri ile demir eksikliği, yeterli ve düzenli bir şekilde uyusanız bile uykunuzu almamanıza ve yorgun kalkmanıza yol açar. Dolayısıyla böyle bir problem yaşıyorsanız doktor kontrolünde vitamin ve mineral takviyesi almanız gerekebilir.