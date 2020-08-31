Uzmanlar uyarıyor! Sabahları kalktığınızda kendinizi yorgun hissediyorsanız...

Geceleri güzelce uyuyup sabah kalktıktan sonra kendinizi dinç hissetmeyi beklersiniz. Ancak tam aksi bir durumla karşılaşıyorsanız ortada bir sorun var demektir. Siz de böyle bir problem yaşıyorsanız olası sebeplerini görmek için bu haberi mutlaka inceleyin!
SABAHLARI YORGUN UYANMANIN SEBEPLERİ
Düzenli ve Yeterli Uyumamak
Sabahları dinç bir şekilde uyanmak için oturmuş bir uyku düzeninizin olması şart. Bir gün gece 10'da, başka gün sabaha karşı 3'te yatıyorsanız bu düzensizlik yorgun uyanmanıza neden olur. Sabahları zinde olmanızı sağlayacak bir başka faktör de uyku sürenizi ideal aralıkta tutmaktır. Yetişkin bir bireyin günde yaklaşık 8 saat uyuması gerekir.
Vitamin ve Mineral Eksikliği
Sabah uyandığınızda kendinizi dinlenmiş hissedemiyorsanız bunun sebebi vitamin eksikliği olabilir. Özellikle D ve B12 vitaminleri ile demir eksikliği, yeterli ve düzenli bir şekilde uyusanız bile uykunuzu almamanıza ve yorgun kalkmanıza yol açar. Dolayısıyla böyle bir problem yaşıyorsanız doktor kontrolünde vitamin ve mineral takviyesi almanız gerekebilir.
Fibromiyalji Sendromu
Halk arasında kas romatizması ya da yumuşak doku romatizması olarak da bilinen fibromiyalji, sabahları yorgun bir şekilde uyanmanıza sebep olur; ancak bu yorgunluk akşama doğru geçer. Siz de uyandığınızda yatmadan önceki halinize göre kendinizi daha yorgun hissediyorsanız fibromiyalji sendromuna sahip olabilirsiniz.
Yeterince Su Tüketmemek
Kilo, mevsim ve gün içerisindeki fiziksel aktivitelere göre ideal miktar değişkenlik gösterse bir insanın her gün yaklaşık 2-2,5 litre su tüketmesi gerekir. Su içmeyi unutuyor ya da su ihtiyacınızı kola ve gazoz gibi gazlı içeceklerden karşılamaya çalışıyorsanız vücudunuzun susuz kalmasına sebep olabilirsiniz. Bu durum da sabahları yorgun bir şekilde kalkmanıza yol açar.
Aşırı Elektronik Alet Kullanımı
Akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar gerek iş gerek eğlence amaçlı ayrılmaz bir parçanız haline gelmiş olabilir. Ancak bu elektronik aletleri elinizden hiç düşürmediğinizde onların ışıkları uyku hormonu olarak da bilinen melatonin seviyenizi olumsuz yönde etkiler. Dolayısıyla elektronik aletlerin aşırı kullanımından kaçınmanız ve onları yatmadan en az yarım saat önce bırakmanız gerekir.
Yanlış Beslenme Alışkanlıkları
Sabahları dinç bir şekilde uyanmak istiyorsanız beslenme düzeninize ve ne yediğinize dikkat etmeniz gerekir. Akşamları yağlı ve ağır yemekler yemek ya da geceleri atıştırmak, kendinizi yorgun hissetmenize sebep olur. Ayrıca kilo vermek için kendinizi aç bırakmanız veya yanlış diyetler uygulamanız da yeterli enerjiye sahip olmanızı engeller.
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