Uzmanlara göre saç ekimlerinde amaç doğal görünüm

Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, saç ekim operasyonunda amacın hastanın doğal bir görünüme kavuşturulması olduğunu söyledi.

Türkiye’de özellikle erkekler tarafından talep gören saç ekim operasyonlarına ilgi her geçen gün artarken Özel Gazi Hastanesi Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, saç ekim operasyonlarında amacın hastanın doğal ve sağlıklı saçlar kazandırmak olduğunu söyledi. Hastaların modern tıbbi uygulamalarla gerçekleştirilen saç ekim operasyonu hakkında bilgi veren Gülgör, "Saç ekimi teknikleri tarih boyunca kendini geliştirerek günümüze kadar teknolojinin ilerlemesi daha modern tekniklerle analiz yapılarak saçlı derinin incelenmesiyle üst düzeylere çıkmıştır. Saç ekimi operasyonu erkekler tarafından en çok uygulanan ve tercih edilen saç ekim operasyonudur. Bu demek değil ki sadece erkeklerde dökülme var günümüzde artık kadınlarda tedavilere ve saç ekimi yöntemlerine başvurmaktadırlar. Saç kayıpları erkeklerde ve kadınlarda birbirinden farklıdır. Erkeklerde anaroyatik saç dökülmesi (erkek tip saç dökülmesi) Tamamen aileden gelen genetik saç dökülmesidir" dedi.

Kadınlara ise tiroid (hipotroid) demir eksikliği anemisi gibi nedenlerle saç dökülmesine rastlandığını anlatan Gülgör, "Tabii ki stresi unutmamak gerekir. Saç ekim operasyonları iç turizminde canlılık oluştururken, yurt dışından gelen saç ekim hastalarıyla ülkemize döviz girdisi olmaktadır. Burada sadece saç ekim merkezleri için değil, esnaf, acenta, uçak firmaları için de önemli bir katma değer yaratılmaktadır" diye konuştu.

