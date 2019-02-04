HABER

Uzmanlara göre saç ekimlerinde amaç doğal görünüm

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.02.2019 11:10 | Son Güncelleme

Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, saç ekim operasyonunda amacın hastanın doğal bir görünüme kavuşturulması olduğunu söyledi.Türkiye’de özellikle erkekler tarafından talep gören saç ekim operasyonlarına ilgi her geçen gün artarken Özel Gazi Hastanesi Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, saç ekim operasyonlarında amacın hastanın doğal ve sağlıklı saçlar kazandırmak olduğunu söyledi.

Uzmanlara göre saç ekimlerinde amaç doğal görünüm

Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, saç ekim operasyonunda amacın hastanın doğal bir görünüme kavuşturulması olduğunu söyledi.
Türkiye’de özellikle erkekler tarafından talep gören saç ekim operasyonlarına ilgi her geçen gün artarken Özel Gazi Hastanesi Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, saç ekim operasyonlarında amacın hastanın doğal ve sağlıklı saçlar kazandırmak olduğunu söyledi. Hastaların modern tıbbi uygulamalarla gerçekleştirilen saç ekim operasyonu hakkında bilgi veren Gülgör, "Saç ekimi teknikleri tarih boyunca kendini geliştirerek günümüze kadar teknolojinin ilerlemesi daha modern tekniklerle analiz yapılarak saçlı derinin incelenmesiyle üst düzeylere çıkmıştır. Saç ekimi operasyonu erkekler tarafından en çok uygulanan ve tercih edilen saç ekim operasyonudur. Bu demek değil ki sadece erkeklerde dökülme var günümüzde artık kadınlarda tedavilere ve saç ekimi yöntemlerine başvurmaktadırlar. Saç kayıpları erkeklerde ve kadınlarda birbirinden farklıdır. Erkeklerde anaroyatik saç dökülmesi (erkek tip saç dökülmesi) Tamamen aileden gelen genetik saç dökülmesidir" dedi.
Kadınlara ise tiroid (hipotroid) demir eksikliği anemisi gibi nedenlerle saç dökülmesine rastlandığını anlatan Gülgör, "Tabii ki stresi unutmamak gerekir. Saç ekim operasyonları iç turizminde canlılık oluştururken, yurt dışından gelen saç ekim hastalarıyla ülkemize döviz girdisi olmaktadır. Burada sadece saç ekim merkezleri için değil, esnaf, acenta, uçak firmaları için de önemli bir katma değer yaratılmaktadır" diye konuştu.

PARTNER Önce soymaya başladılar, ardından... Tüyleriniz diken diken olacak Önce soymaya başladılar, ardından... Tüyleriniz diken diken olacak
En çok hangi ülkelerde et yeniyor?En çok hangi ülkelerde et yeniyor?
Annesi doğum gününde ikinci kez can olduAnnesi doğum gününde ikinci kez can oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı!

Lüks otomobiliyle yarış yapan sürücü dehşet saçtı!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Survivor'da sakatlık şoku! O isim veda ediyor!

Survivor'da sakatlık şoku! O isim veda ediyor!

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi sonucu hangi hastalıkları ortaya çıkarıyor?

Kolonoskopi hangi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor?

Varis nedir? Varis neden olur? Varis tedavisinde varis çorabı dışında ne yapmalı? Fazla kilo varisi etkiler mi?

Çok ayakta kalanlar dikkat! Sonunuz böyle olmasın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.