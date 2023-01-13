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Uzmanlara göre size aşık olduğunu gösteren 7 beden dili işareti! Açılmadan önce dikkat edin

13.01.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk oldukça yoğun ve tutku ile yaşanan bir duygu olsa da zaman içerisinde azalabiliyor. İlk zamanlarda aşık olduğunu itiraf etmek her iki taraf için de zorlayıcı olabiliyor. Uzmanlar karşınızdaki kişinin aşkı bitmeden ona açılmanızı sağlayacak sizden hoşlandığını gösteren 7 beden dili işaretini açıkladı.

Uzmanlara göre size aşık olduğunu gösteren 7 beden dili işareti! Açılmadan önce dikkat edin

Mutlu bir ilişki için sevginin ne kadar önemli olduğu biliniyor. Aşk birçok engele karşı zırh görevi görüyor. Ancak herkesin aşkı yaşama biçimi değişiklik gösteriyor. Terapistlere göre karşınızdaki kişinin size aşık olduğunu gösteren basit ama fark edilmeyen 7 beden dili işareti bulunuyor.

SİZE AŞIK OLDUĞUNU GÖSTEREN İŞARETLER

1- YÜZÜNÜZÜN FARKLI YERLERİNE BAKARLAR

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Birinin size bakışı, onun çekim düzeyini gösterebilir. Psikolog Kim Chronister, "birinin sizi çekici bulduğunun en büyük işaretlerinden birinin" gözlerinin tüm yüzünüzü taraması olduğunu söyledi. Chronister'a göre, sizi kesinlikle bir arkadaş olarak gören bir kişi, onlarla konuşurken genellikle sizin sadece gözünüze bakar. "Ama o kişiden hoşlanıp hoşlanmadığını görmek istediğin şey, onların tüm yüzünü taramalarıdır" dedi. "Öyleyse gözlerine, dudaklarına, saçlarına, tekrar gözlerine, dudaklarına, saçlarına bakmak - bunun gibi bir şey."

2- ARANIZDAKİ MESAFEYİ KISALTIRLAR

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Birinin size ilgi duyup duymadığını öğrenmek istiyorsanız, size ne kadar yaklaştıklarını izleyin. Seksolog ve ilişki uzmanı olan Jess O'Reilly , Best Life'a çoğu insanın çekici bulduğu takdirde kendisiyle başka bir kişi arasındaki mesafeyi kapatma eğiliminde olduğunu söyler. "Cazibe deneyimlediğinizde, kendinizi beklenmedik şekillerde davranırken bulabilirsiniz" diyor. "Farkında olmadan ilgini çeken birine doğru eğilirken bulabilirsin kendini."

Aynı zamanda, ikinizin arasındaki boşluğu azaltarak size nasıl tepki verdiklerini görerek birinin de size ilgi duyup duymadığını ölçebilirsiniz. Bir ilişki uzmanı ve yazar olan Rodney Simmons , "Birileri kendi mahrem bölgelerine yaklaşmanıza izin verdiğinde, bu onların size çekici geldiğinin neredeyse bir garantisidir," diye açıklıyor . "Yüzlerine yaklaşmanıza izin verirlerse veya mahrem bölgenize doğru eğilirlerse, bu sizin için yeşil ışıktır."

3- GÜLÜMSERLER

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İnsanlar, kibarlık olsun ya da rahatsız olsunlar, her türden farklı nedenden dolayı sahte bir şekilde gülümserler. Ancak bir akıl sağlığı görevlisi olan Kerry Lauders , Best Life'a basit gülümseme eyleminin aynı zamanda en yaygın vücut dili çekim işaretlerinden biri olduğunu söylüyor. Ve gerçek bir gülümseme alıp almadığınızı söylemek genellikle kolaydır. Lauders, "Beden dili, iletişim kurmanın çok ilkel bir yoludur, bu nedenle numara yapmak zor olabilir," diyor.

4- FİZİKSEL TEMASI BAŞLATIRLAR

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Omzunuzda uçup giden bir el kadar basit olabilir veya bacaklarını sizinkine sürtünebilir. Ancak sosyolog ve klinik seksolog Sarah Melancon'a göre, rastgele dokunma girişimleri bile muhtemelen birinin sizden hoşlandığının açık bir işaretidir.
"Birinden hoşlandığımızda, onların varlığını hissetmek isteriz ve bu sadece mecazi değildir" diyor. Melancon'a göre fiziksel temas, "aşk hormonu" olarak bilinen oksitosinin salınmasına neden olur. Bu yayınlandığında, birine "daha yakın [ve] daha bağlı hissetmemize" yardımcı olabilir, diye açıklıyor.

5- SENİN YANINDA GERİLİRLER

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Pek çok insan, lise aşk günlerini çoktan geride bırakmış olsalar bile, hoşlandıkları insanların yanında hala gergin oluyor. Bir ilişki uzmanı olan Amelia Prinn'e göre , size ilgi duyan biri, size her yaklaştığında kızarma, sözlerine takılma veya avuçlarının terlemesi dahil olmak üzere çeşitli sinirli davranış kalıpları sergileyebilir.

Bir ilişki uzmanı ve Dating Iconic'in CEO'su Joseph Puglisi , her yerde kıpır kıpır davranabileceklerini ve çok kekeleyebileceklerini de ekliyor. "Bu işaretler çekiciliğe işaret ediyor çünkü hormonlarında çok fazla dalgalanma var, bu yüzden buna göre hareket etme eğilimindeler" diyor ve bunun bazen gergin vücut diline ve garip hareketlere neden olabileceğini ekliyor.

6- KENDİLERİNİ EN GÜZEL HALİYLE GÖSTERİRLER

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Potansiyel gerginliğe rağmen, cazibe söz konusu olduğunda elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak doğaldır. Simmons, "Birinden hoşlandığımızda, genellikle kendimizi mümkün olan en iyi şekilde sunmaya çalışırız. Bu, saçlarımızı düzeltmek veya kıyafetlerimizi düzeltmek gibi gösterişli davranışları içerebilir" diyor. "İletişimde bulunduğunuz kişinin bu davranışları sergilediğini fark ederseniz, bu onların size ilgi duyduğunun bir işareti olabilir."

Ve bu sadece fiziksel görünümle ilgili değil. Prinn'e göre insanlar, kendilerini daha çekici göstermenin bir yolu olarak, ilgi duydukları biriyle konuşurken seslerinin tonunu da değiştirebilirler. "Örneğin, erkekler daha baskın görünmek için seslerini kalınlaştırabilir, oysa kadınlar seslerini daha tiz hale getirme eğilimindedir" diye belirtiyor. "Bu davranış genellikle bilinçaltıdır."

7- SİZİ TAKLİT EDERLER

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O'Reilly'ye göre, birinin ilgi duyduğu bir kişiyle karşılaşma şeklini iyileştirmeye çalışmasının başka bir yolu da aynalanmış yanıtlar kullanmaktır. "Bazı araştırmalar, başkalarının vücut dilini taklit ettiğinizde, daha sevimli ve ikna edici olarak görülme olasılığınızın daha yüksek olduğunu gösteriyor" diyor. Bu kasıtlı olmak zorunda değil. Simmons, insanların çekici buldukları kişilerin "vücut dilini genellikle bilinçsizce yansıttığını" söylüyor. "Sen bacak bacak üstüne attığında birinin bacak bacak üstüne attığını fark edersen, bu onların senden hoşlandığının bir işareti olabilir" diyor.

Prinn'e göre bu, aranızda doğal bir bağ olabileceğini de gösteriyor. "Sizinle daha derin bir düzeyde bağlantılılar, bu da vücut dillerinin sizinkiyle uyumlu olduğu anlamına geliyor" diyor. "Yani, ne zaman kendinizi alnınıza dokunurken veya içerken bulsanız, onlar da farkında olmadan aynısını yapacaklar. Bu, vücutlarının uyum içinde olduğunuzu size bildirme yolu."

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