Uzmanlardan enfeksiyonlu diş hakkında önemli uyarı 'Toplumda yanlış bir algı var'

Her yaş grubundan çok sayıda insanın yaşadığı diş problemleri, vatandaşlar arasında da büyük fikir ayrılıklarının oluşmasına ve bilgi kirliliğine neden olabiliyor. Özellikle apseli dişlere yapılacak operasyonlar halkta büyük fikir ayrılıkları ile savunulurken, uzmanlar çok net cevaplar veriyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ömür Dereci, yapılacak muayenenin ardından diş hekiminin tespitleri doğrultusunda apseli dişlere de işlem yapılabileceğini belirterek, “Enfeksiyonların çoğunda dişi ortadan kaldırmak hemen çekmek, o hasta için çok daha faydalı olabiliyor” dedi.

"ANTİBİYOTİKLERİN EN AZ ORANDA VE EN DÜŞÜK DOZDA KULLANILMASI GEREKİYOR"

Son yılların en önemli konularından birisi olan antibiyotik direncinin oluşmaması için diş enfeksiyonlarında antibiyotik kullanımının kontrollü olması gerektiğini belirten Dekan Yardımcısı Ömür Dereci, “Antibiyotiği diş hekimliğinde özellikle diş apselerinde, diş enfeksiyonlarında çok dikkatli kullanırız. Çünkü antibiyotiklerin bildiğimiz gibi çok kullanıldığı zaman bir takım problemleri var. Mesela direnç oluşturabiliyorlar. Antibiyotik direnci son yıllarda oldukça önemli bir konu. Aynı zamanda da yan etki oluşturabiliyorlar. Yapılan bütün çalışmalarda antibiyotiğin kullanılabilecek en az oranda ve en az dozda kullanılması ve en etkin şekilde kullanılması öneriliyor. Biz dental enfeksiyonlarda antibiyotiğin ancak çok gerekli olduğu zaman kullanıyoruz. Enfeksiyon çok vücuda yayılmadan vücuda ilerlemeden de lokal olarak, yani bölgesel olarak dişin etrafında bazen kalabiliyor. Bu durumlarda antibiyotik kullanımına çok da gerek duyulmaması gerekiyor. Hekimin hemen hızlı bir şekilde “Sende dental enfeksiyon var” diyerek antibiyotik yazmasını çok da uygun bulmuyoruz” dedi.

"APSELİ DİŞ ÇEKİLMEMELİ GİBİ ÇOK DA DOĞRU OLMAYAN BİR ALGI VAR"

Muayene ile enfeksiyonun vücuda ulaşmadığı tespit edildiğinde apseli dişlere işlem yapılabileceğini belirten Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ömür Dereci, şu ifadeleri kullandı:

“Enfeksiyonlu dişlerde antibiyotik kullanılsın veya kullanılmasın toplumda da apseli diş çekilmez diye yanlış bir algı var. Enfeksiyonların da apsenin de çeşitleri var. Biz enfeksiyonun tedavisini etkeni ortadan kaldırmakla başarırız. Etken de dişin kendisidir. Bir mikroorganizma olması lazım. Mikroorganizmanın dişin kökünden oradaki dokulara geçmesi lazım ve orada bir enfeksiyon süreci başlatması gerekiyor ve diş burada bir kaynak görevi görüyor. Biz dişi ne kadar çabuk tedavi edersek, ne kadar çabuk ortadan kaldırırsak, bunu başarabilirsek enfeksiyonu da antibiyotik tedavisi olsun olmasın o kadar çabuk yenebiliriz. O yüzden apseli diş çekilmemeli gibi çok da doğru olmayan bir algı var. Tabii ki insan vücuduna sirayet eden enfeksiyonlarda ilerlemiş enfeksiyonlarda dişin hemen çekilmemesi lazım. Bazı durumlarda antibiyotiklerle baskıya gerek duyuyoruz ancak enfeksiyonların çoğunda da hemen dişi ortadan kaldırmak hemen çekmek, o hasta için çok daha faydalı olabiliyor.” (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





