Uzmanlardan farenjit uyarısı! Covid-19 belirtileri ile karıştırmayın

Akut farenjitte boğaz bölgesinde kızarıklık, ödem ya da ilerlemiş tablolarda sarı ve beyaz noktalar halinde iltihaplara rastlanmaktadır. Tam olarak teşhis konulabilmesi için genel tabloya bakılması gerekmektedir. Hastada ateş, halsizlik, baş ağrısı, öksürük gibi şikayetlerin de olup olmadığı belirlenmelidir. Bu belirtiler ışığında Covid-19 olup olmadığından şüphelenilebilir ya da bu olasılık elenebilir. Özellikle pandemi döneminde bu olasılık her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer hastanın genel durumu da sıkıntılıysa, risk grubu içerisinde bulunuyorsa hastaya vakit kaybetmeden Covid-19 testi yaptırmak gerekmektedir. Hastanın Covid-19 testi negatif çıksa bile belirtiler devam ediyorsa hasta yakından takibe devam edilmeli ve bu konuda uyarılmalıdır. Klinik tablo Covid-19 belirtileriyle devam ediyorsa birkaç gün sonra testi mutlaka tekrarlamak gerekmektedir. Bu iki hastalık net bir şekilde ayrılamadığı için tedbirli davranılması büyük önem taşımaktadır.

COVID-19 ENFEKSİYONUNDA BELİRTİLER HASTAYA GÖRE DEĞİŞEBİLİYOR

Koku ve tat almada kayıp yaşama farenjitte görülen bir belirti değildir. Koku alma hissinin ve bağlantılı olarak tat alma hissinin kaybı ise her Covid-19 vakasında değil fakat bazı vakalarda görülebilmektedir. Tat ve koku duyumunun kaybı gibi her Covid vakasında boğaz ağrısına da rastlanmayabilir. Covid-19 enfeksiyonunun belirtileri de tam olarak netleşmiş durumda değildir. Belirtiler kişiden kişiye değişim gösterebilmektedir. Bazı kişiler Covid-19 olduğunu bile fark etmezken, bazı vakalar can kaybıyla sonuçlanabilmektedir.

BU DÖNEMDE TEDAVİLER GECİKTİRİLMEMELİ

Pandemi döneminde Covid- 19’a yakalanma endişesiyle pek çok insan hastaneye gitmekten çekindiği için tedavilerini aksatabilmektedir. Bu durum da çok basit rahatsızlıkların ciddi hastalıklara dönüşmesine neden olabilmektedir. İnsanların kalabalık olarak bir arada bulunduğu her kapalı alan koronavirüsün kolayca bulaşmasını için yeterli olabilmektedir. Bu sebeple kapalı ya da açık olsun başka insanların bulunduğu her ortamda sosyal mesafe, maske kullanımı, hijyen kurallarına sıkı bir şekilde uyularak hareket edilmesi gerekmektedir.