HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Uzmanlardan korkutan tahmin: Sadece o ülkede en az 200 bin kişi ölebilir

Uzmanlardan korkutan tahmin: Sadece o ülkede en az 200 bin kişi ölebilir

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2020 13:59 | Son Güncelleme

En kötü senaryoda ölü sayısının 2,2 milyona çıkabileceğini öngören uzmanlar, salgının ABD'de bu yıl 160 ila 214 milyon insanı etkileyebileceğini de belirtiyor

Uzmanlardan korkutan tahmin: Sadece o ülkede en az 200 bin kişi ölebilir

Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, ABD'de, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bu şekilde yayılmaya devam etmesi halinde yıl sonuna kadar en kötü senaryoda 200 bin ila 2,2 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği öngörüsünde bulundu.

Business Insider'ın haberine göre, Kovid-19'un gelecek aylarda tüm ABD'yi nasıl etkileyeceğini görmek isteyen 18 enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından modelleme çalışması yapıldı.

Massachusetts Amherst Üniversitesinde görevli ekip, çalışma için onlarca uzmandan alınan verileri bir araya getirdi.

Çalışmada, salgının, 2020 sonuna kadar 160 ila 214 milyon insanı etkileyebileceği, en kötü senaryoda bu dönemde ABD'de 200 bin ila 2,2 milyon kişinin ölümüne yol açabileceği görüldü.

Imperial College London'da görevli epidemiyologlar da federal hükümetin virüsü kontrol altına almak için sıkı önlemler uygulamakta başarısız olması durumunda bu sayının çok daha yüksek olabileceği uyarısında bulundu.

Sosyal mesafe olmazsa Kovid-19'un mayıs ayı sonu veya haziran başından itibaren milyonlarca Amerikalıyı öldürebileceği, ağustos ile aralık ayları arasında Kovid-19'un ikinci dalgasının yaşanabileceği belirtildi.

Bazı uzmanlar ABD'de federal hükümetin, mart ayında Kovid-19 vakalarının sadece yüzde 5'i ila 20'sini kayıt altına aldığını savunuyor.

ABD, Kovid-19 salgınında 82 bin 179 vaka sayısıyla dünya genelinde Çin ve İtalya'yı geride bırakarak ilk sıraya yükselmişti. Ülkede 1301 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler
'Yeni virüs' bulaşanların sayısı 200'ü aştı!'Yeni virüs' bulaşanların sayısı 200'ü aştı!
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
Anahtar Kelimeler:
200 bin kişi ABD Kovid-19

En Çok Okunan Haberler

Belediye Başkanı duyurdu: İlk kaybımızı verdik, yayılıyor

Belediye Başkanı duyurdu: İlk kaybımızı verdik, yayılıyor

Bakan Koca duyurdu! Can kaybı 75'e vaka sayısı 3629'a yükseldi

Bakan Koca duyurdu! Can kaybı 75'e vaka sayısı 3629'a yükseldi

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun duyurdu

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun duyurdu

Hadise'den 'evde kal' paylaşımı! Hayranları beğeni yağdırdı

Hadise'den 'evde kal' paylaşımı! Hayranları beğeni yağdırdı

ABD, koronavirüs salgının merkezi oldu

ABD, koronavirüs salgının merkezi oldu

Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması

Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

Hükümet şaşkın: 6 milyon maske yolda kayboldu!

7,5 büyüklüğünde deprem!

7,5 büyüklüğünde deprem!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Merkel koronavirüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı

Merkel koronavirüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı

Komşuda flaş karar! Başbakan açıkladı

Komşuda flaş karar! Başbakan açıkladı

Diğer Haberler
İki ülke dehşeti yaşıyor! Ölü sayısında artış

İki ülke dehşeti yaşıyor! Ölü sayısında artış

Almanya salgınla mücadelede nasıl fark yaratıyor?

Almanya salgınla mücadelede nasıl fark yaratıyor?

İnsanlar can, o çıplak poz derdinde

İnsanlar can, o çıplak poz derdinde

Meghan Markle ve Prens Harry Kanada’dan ayrıldı

Meghan Markle ve Prens Harry Kanada’dan ayrıldı

İngiltere Kraliyet Ailesi’nden sağlık çalışanlarına moral alkışı

İngiltere Kraliyet Ailesi de sağlık çalışanlarını alkışladı

ABD Uzay Kuvvetleri ilk roketini fırlattı

ABD Uzay Kuvvetleri ilk roketini fırlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.