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Uzmanlardan kuduz uyarısı! Kuduz hastalığında salya tehlikesi: Kuduz belirtileri nelerdir?

10.11.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuduz hastalığı, halkta tedirginliğe yol açtı. Uzmanlar, kuduz hastalığına karşı vatandaşları uyararak, muhtemel hayvan ısırıklarına karşı hızlı bir şekilde harekete geçip sağlık kuruluşlarına başvuru çağrısında bulundu. Şüpheli hayvan temasına karşı ailelerin çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Uzmanlardan kuduz uyarısı! Kuduz hastalığında salya tehlikesi: Kuduz belirtileri nelerdir?

Bitlis’te başıboş köpeklerin ısırmasının ardından kaldırıldığı hastanede kuduz tanısı konan ve Ankara’ya sevk edilen Mustafa Erçetin (10), tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Ülkeyi derinden etkileyen olaya ilişkin Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, kuduz vakaları karşısında insanların tedbirli olması gerektiği çağrısında bulundu. Dr. Tatlı, özellikle anne babaların çocuklarının şüpheli hayvan temaslarında sağlık kuruluşlarına başvurmaları konusunda uyardı.

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İNSANLIK TARİHİ KADAR ESKİ BİR HASTALIK

Konuya ilişkin konuşan Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Tatlı, kuduz hastalığının çok eski bir hastalık olduğunu anımsattı. İnsanlık tarihi kadar eski bir hastalık olan kuduz hastalığının son yıllarda gündemden düştüğünü, ancak yaşanan bu son olayla tekrar gündeme oturduğunu ifade eden Dr. Tatlı, “Son zamanlarda değişik hastalıklar gündeme oturduğu için bu tür eski hastalıklar gündemden düştü. Bu anlamda halkımızın da bu konulardaki bilinçlenme konusunda azalma var” dedi.

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İNSANLARA SALYA YOLUYLA DA BULAŞABİLİYOR

Kuduz hastalığının insanlara hayvan salyasından yaralanma sonucu cilt bütünlüğünün bozulması yoluyla bulaştığını dile getiren Tatlı, “Bu hastalıklar tedavisi bulunana kadar çözümü olmayan bir şekilde devam edecek. Kuduz hastalığı aslında hayvanları ilgilendiren bir hastalıktır. Bu hastalık insanlara da salya yoluyla bulaşmaktadır. Köpek, kurt, tilkilerde gözüken bir hastalıktır, yurt dışında yarasalardan kaynaklı kuduz vakalarıyla karşılaşılabilir. Van kırsala çok açık bir ilimiz, Doğu Anadolu Bölgesi yine bu şekilde. Kaldı ki bu kuduz vakasının yaşandığı yer de yanı başımızda bulunan Adilcevaz ilçesinde meydana geldi. Bir köpek günlük 50 kilometre yok kat edebilecek hayvandır. Bu tür enfeksiyonlarda kırsal alanlarda zaman içerisinde yayılabilecek hastalıklardır” diye konuştu.

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TEMAS SONRASI ACİL SERVİSE GİDİLMELİ

Özellikle kırsalda olan ve hayvanlarla temas etme ihtimalleri yüksek olan vatandaşların çok dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyaran Tatlı, “Bunun dışında da doğa ve şehir hayatı birbirine girmeye başladı. Şehir hayatında da bu tür vakalarla karşılaşabilme durumu olabilir. Bu sebeple halkımızın yüksek bir bilinç düzeyiyle duruma yaklaşması lazım. En önemli durum ise kuduz hastalığı doğru tedaviyle ilk tanı ve doğru tanıyla tamamen zararsız atlatılabilecek bir durumdur. Köpek veya herhangi bir temas sonrasında acil servislerimize, hastanelerimize başvurup aşılarımızı olursak, hiçbir hastalık riski taşımadan hayatımıza devam edebiliriz” şeklinde konuştu.

“ÇOCUĞUN VÜCUDUNDAKİ YARALAR SORGULANMALI”

Çocuklarını banyo yaptıran aileler, vücutlarında gördükleri yaraları sorgulamaları gerektiğini dile getiren Tatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fakat gördüğümüz şudur ki, özellikle çocuklarımız kendilerini tam ifade edemiyorlar. Kedi veya köpek bu tür hayvanlarla temasları çok sık olabiliyor ve kendilerini ifade edemedikleri içinde aileler bu anlamda bilinçsiz kalıyorlar. Özellikle ailelerimizden burada şu çağrıda bulunuyoruz; çocuklarını banyo yaptırırken herhangi bir yara gördüklerinde mutlaka çocuklarını bu anlamda sorgulamaları gerekiyor. Herhangi bir hayvan teması oldu mu? Bunu özellikle sormaları gerekiyor ve hızlı bir şekilde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir.”


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