Uzmanlardan kulak çubuğu uyarısı

İSTANBUL, (DHA) - Kulak cildinin kir olarak bilenen ancak her insanda olan salgıyı dışarı atıcı özelliği olduğunu söyleyen Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Murat Bınar, “Kulak temizliği sırasında yapılan hatalar bu salgının kulak kanalı içinde birikmesine ve zamanla büyümesine sebep olabilir. Bu nedenle kulak temizliği sırasında kulak çubuğu, kulak çöpü veya kulağın içine girecek diğer aparatlar kesinlikle kullanılmamalıdır” dedi.

Kulak içinde içinde ömrünü tamamlamış cilt artıkları, yağ ve ter bezleri salgılarının oluşturduğu karışım aslında kir değil her insanda bulunan doğal bir salgıdır. Bu salgı katmanı dışardan gelecek partiküllerin kulağa kaçmasını engellediği gibi, aynı zamanda enfeksiyonlara karşı koruyucu bir bariyerdir.

Kulak temizliği hakkında açıklamalarda bulunan Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Murat Bınar, “Kulak cildinin salgıyı dışarı atıcı özelliği sayesinde dış kulak kanalında sürekli bir temizleme mekanizması vardır ve kanal içerisinde kir birikmez. Normalde Özellikle kulak temizliği sırasında yapılan hatalar ve kulak kanalının kendini temizleme mekanizmalarında bozulmalar, bu salgının kulak kanalı içinde birikmesine ve zamanla büyümesine sebep olabilir. Bu nedenle kulak temizliği sırasında kulak pamuğu, kulak çöpü veya kulağın içine girecek diğer aparatlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu malzemelerle kulak kirinin temizlendiği zannedilirken, aslında kirin kulak kanalı içine itilerek daha da birikmesine yol açar. Ayrıca dış kulak yoluna veya kulak zarına zarar verme ihtimali de vardır. Islak olan kulağı temiz bir havlu veya peçete ile kanal içerisine girmeyi zorlamadan nazikçe kurulamak yeterlidir” diye açıklamada bulundu.