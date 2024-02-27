Uzmanlardan sağlıklı yaşam için düzenli kontrol çağrısı

Dr. Orhan Turfan, sağlık taramalarının sık bilenen adı check-up olduğunu dile getirerek, “Bu taramaların amacı hipertansiyon (yüksek tansiyon), obezite (aşırı şişmanlık), diyabet (şeker), kanser gibi hastalıkların erken tespiti ve oluşturabilecekleri komplikasyonların önüne geçilmesidir. Bu işlemler tanı testleri olarak değerlendirilmez, sadece bu hastalıklar için şüphe uyandırır ve kimlerin ileri düzey tanı testlerine yönlendirilmesi gerektiğini belirler. Peki bahsettiğimiz bu sağlık taramalarının aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz yapıldığını biliyor muydunuz? Türk Kardiyoloji Derneği ülkemizde her üç yetişkinden birinde hipertansiyon hastalığı bulunduğunu ve nerdeyse her iki kişiden birinin bunun farkında olmadığını bildirmektedir.” dedi.

“DİYABETİN ERKEN FARK EDİLMESİ ÖNEMLİ”

Sağlık Bakanlığı her 18 yaş üzeri birey için yılda en az bir defa tansiyon ölçümü yapılmasını önerdiğini ifade eden Dr. Orhan Turfan, “ Tanı koyulmamış hipertansiyon hastalığı yıllar içerisinde kalp krizi, inme, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, göz hastalıkları gibi birçok istenmeyen duruma neden olacaktır. Bununla birlikte hipertansiyon bazen sadece sağlıklı beslenme ya da fiziksel aktivitenin artırılması gibi yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol altına alınabilmektedir. Böylece hastalığın olumsuz etkilerinden korunulabilmektedir. Diyabet de hipertansiyon gibi basit bir şekilde taranabilecek ve gerekli önlemler alındığında olumsuz etkilerinden korunabileceğimiz bir hastalıktır. Diyabet erken fark edilmez ise kalp ve damar hastalıklarına, göz, böbrek ve sinir hasarına neden olabilmektedir. Uluslararası Diyabet Federasyonu ülkemizde yetişkin nüfusun yaklaşık %15’nin diyabet hastası olduğunu tahmin etmektedir.” şeklinde konuştu.

“ÜCRETSİZ TARAMALARDAN YARARLANIN”

Hasta kişi sayısının yüksek olması sebebiyle Sağlık Bakanlığı 40 yaş ve üzeri kişilerin üç yılda bir açlık kan şekeri değerinin ölçülmesini önerdiğini hatırlatan Turfan, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Bülteni’nde yaptığı değerlendirmelerde şöyle konuştu, “Ülkemizde ve tüm dünyada artık bir pandemi (salgın) olarak kabul edilen obezite de günümüzün en önemli sağlık problemleri arasında yer almaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 verilerine göre ülkemizdeki her beş kişiden biri obezdir. Obezite; hipertansiyon, diyabet, inme, kardiyovasküler hastalıklar, uyku bozuklukları ve eklem ağrıları gibi birçok sağlık sorununa zemin hazırlamaktadır. Sağlık Bakanlığı 18 yaş üzeri her bireyin yılda en az bir kez boy, kilo ve bel çevresi ölçümü ile obezite açısından değerlendirilmesini önermektedir. Belirli aralıklarla yapılan boy, kilo, bel çevresi, tansiyon ve açlık kan şekeri ölçümü toplumda sık görülen hastalıkları erken fark etmenizi ve bu hastalıkların oluşturacağı olumsuz tüm sağlık problemlerine karşı önlem almanızı sağlayacaktır. Ücretsiz olarak sunulan hipertansiyon, diyabet, obezite, kanser tarama hizmetlerimizden faydalanmak için aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz.”



