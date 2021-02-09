Uzmanlardan sigara uyarısı! 'Koronavirüsten daha fazla öldürüyor'

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) Türkiye'de bugüne kadar yaklaşık 26 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Volkan Kara, sigaraya bağlı ölümlerin ise yılda 80 bin olduğunu bildirdi. Doç. Dr. Kara, "9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünyada 1,8 milyar kişinin aktif tütün kullanıcısı olduğunu söyledi.

Verilere göre, tütün kullanan her iki kişiden birinin bu nedenle hasta olduğuna ve yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Kara, tütün yandıktan sonra ortaya çıkan nikotinin zararlı ve bağımlılık yapan bir madde olduğunu kaydetti.

Doç. Dr. Kara, tütün yandıktan sonra açığa çıkan en önemli bileşenin katran olduğunu ifade ederek, "Sigara içildiğinde, ilk başta beyinde keyif alma düşünceleri oluştursa da zaman içinde beyindeki fonksiyonları bozuyor. Katran içinde 7 bine yakın zararlı madde içeriyor, 7 bin maddenin 250 tanesi toksik, yani vücudu zehirliyor. 50 tanesi de kanser yapıcı özellikte. Bağışıklık sistemimiz başta olmak üzere vücut sistemlerinde ortaya çıkan fonksiyon bozuklukları bizi hasta ediyor." dedi.