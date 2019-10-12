Üzüm ve cevizden gelen lezzet "bandırma"

YAVUZ GÖRÜR - Konya'nın Halkapınar ilçesinde cevizleri iğne ve iplik ile nakış işler gibi iplere dizdikten sonra üzüm şırası, un ya da nişasta ile hazırlanan kıvama batırılarak yapılan "bandırma" tatlısı, asırlardır damakları tatlandırıyor ve bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Halkapınar'da bir çok ev ve bahçede, üzüm şırasından pekmezin yanı sıra bandırma, köfter, pestil gibi yöresel tatlılar üretiliyor.

Bağ bozumu zamanının sonlarına gelindiği bugünlerde, hemen hemen her evin önünde kaynayan bir pekmez kazanı, iplere nakış gibi geçirilmiş cevizler, bahçe, balkon, çatı gibi güneş gören yerlerde örtülerin üzerinde kurutulan bandırma ve köfter gibi yöresel yiyecekler dikkat çekiyor.

İlçeye bağlı Kayasaray Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde bandırma tatlısı yapan Fadime Karaca (62), AA muhabirine yaptığı açıklamada, pekmez, bandırma ve köfter yapımının uzun ve meşakkatli bir iş olduğunu söyledi.

Bandırma tatlısının, ilk olarak bağlardan toplanan üzümlerden şıra çıkarma, mayalama, kaynatma, kurutma ve terletme gibi en az 15- 20 gün süren işlemlerden geçerek yapıldığını anlatan Karaca, tatlılarda tatlandırıcı kullanmadıklarını anlattı.