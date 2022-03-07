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Uzun boylular bağırsak kanseri riski altında!

07.03.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser çağımızın en yaygın hastalıkları arasında yer alıyor. Kansere tam olarak neyin yol açtığı tam olarak bilinmese de birçok etken kanser oluşumuna zemin hazırlıyor. Bağırsak kanseri de en sık rastlanan kanser türleri arasında üst sıralarda bulunuyor. Uzmanlara göre uzun boyluların bağırsak kanserine yakalanma riski normal insanlara göre çok daha fazla.

Uzun boylular bağırsak kanseri riski altında!

Bağırsak kanseri en sık görülen kanserler arasında üçüncü sırada yer alıyor. Bağırsak kanserine neden olan genetik, yaş, sağlıksız beslenme, sigara kullanımı gibi birçok etken bulunuyor. Yapılan araştırmaların sonucunda uzun boylu insanların bağırsak kanserine yakalanma oranının daha fazla olduğu öğrenildi. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, ”Her 10 santimlik boy uzunluğunun kolorektal kanser gelişme riskinde yüzde 14 lük ve yine bağırsak adenom gelişmesinde yüzde 6’lık bir artışa yol açtığı gösterildi. En yüksek persentilde en uzun olan kişilerde, en düşük persentildeki en kısa olan bireylere göre bağırsak kanseri riskinin yüzde 24 daha fazla” dedi.

HER 10 SANTİMLİK BOY UZUNLUĞU KANSER RİSKİNİ ARTTIRIYOR

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Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, uzun boylularda bağırsak kanseri riskinin daha fazla olduğunu kaydetti. Coşkun, "İçinde bulunduğumuz Mart ayı bağırsak kanseri farkındalık ayı. Özellikle bağırsak kanserinin erken teşhisine yönelik ülkemiz dahil tüm dünyada bir dizi etkinlikler yürütülüyor. 2 Mart 2022 tarihinde Cancer Epidemiology Biomarkers Prevention dergisinde Elinor Zhou ve arkadaşları tarafından ilginç sonuçları olan bir çalışma yayınlandı. 47 uluslararası çalışmadaki 280 bin bağırsak kanserli ve 14 bin bağırsak adenomlu hastanın analiz edildiği bu büyük metanalizde, boyu uzun olan kişilerde bağırsak kanseri gelişme riskinin daha fazla olduğu ortaya konuldu. Bu çalışmada her 10 santimlik boy uzunluğunun kolorektal kanser gelişme riskinde yüzde 14’lük ve yine bağırsak adenom gelişmesinde yüzde 6’lık bir artışa yol açtığı gösterildi. En yüksek persentilde en uzun olan kişilerde, en düşük persentildeki en kısa olan bireylere göre bağırsak kanseri riskinin yüzde 24 daha fazla. Araştırmacılar bu durumun uzun boylu olan kişilerde organlarında daha büyük olmasının bu durumun sebeplerinden birisi olabileceğini düşünüyorlar. Daha uzun boylu olanların organlarındaki daha aktif proliferasyonun malign dönüşüme yol açan mutasyonların gelişimine neden olabileceği düşünülüyor" açıklamasında bulundu.

ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ

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Bağırsak kanserinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli sağlık problemlerinden birisi olduğuna dikkat çeken Coşkun, "50 yaşından sonra dışkıda gizli kan, kolonoskopi, rektosigmoidoskopi tetkikleri ile taramalar önerilmektedir. Birinci derece akrabalarında bağırsak kanseri olanlar ile kalıtsal polip yada polip dışı sendromu olan bireylerde bu taramalara daha erken başlanılması gerekiyor. Bahsi geçen çalışmadaki sonuçları uzun boylu bireylere özel bir tarama programı geliştirilmesi için yeterli değil. Ama bu çalışmanın sonuçlarının iyi irdelenmesi ve daha detaylı çalışmalar yapılması gerekiyor. Kırmızı et tüketimini sınırlamak, akdeniz mutfağı tarzı beslenmeyi tercih etmek, düzenli egzersiz ve ideal kilo temin edilmesi bağırsak kanseri riskini azaltmamız için yapabileceğimiz önemli önlemler olarak sayılabilir" dedi.

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