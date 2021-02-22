Uzun etekle hangi ayakkabılar giyilir? Babetleri yaz kış giyebilirsiniz ama boyunuza dikkat!

Ne kadar etekleri sevsek de, giyerken istediğimiz görünümü elde etmek o kadar kolay değil. Genelde ikilem, eteğe uygun ayakkabıları seçmekle ilgilidir. Eteğinizi tamamlayan doğru ayakkabı çiftini giymek, dikkat çekici bir stil ifadesi oluşturmak için çok önemlidir.

Uzun eteğinizle hangi ayakkabıların güzel görüneceği konusunda bir fikriniz yoksa, size rehberlik etmek için buradayız!

UZUN ETEK BOYUNA UYGUN AYAKKABI SEÇİMİ NASIL OLMALIDIR?

Uzun eteklerle tercih edilecek ayakkabı stili, daha çok mevsimsel farklılık gösterir. Yaz aylarında eteklerin kumaşları daha ince, romantik ve yumuşak dökümlü kumaşlardan olacağı için bunlar her türlü sandaletle tamamlanabilir.

Boy konusunda biraz daha dezavantajlı olan hanımlar, dolgu topuklu sandaletleri gayet rahat kullanabilir.

BABETLER YAZ KIŞ KULLANILABİLİR

Ortalama boyda ve ortalamanın üzerinde olan hanımlar babetleri yaz kış kolayca kullanabilirler.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte, bilekte biten botlar hanımlar tarafından çokça tercih edilen bir ayakkabı çeşididir. Rahatlık açısından son derece elverişlidir.

Bunun haricinde eteklerin kumaşına göre ve akşamı geceye bağlarken, uzun topuklu stiletto biraz daha sıklaşmak amaçlı kullanılabilir. Uzun ve ince topuklu ayakkabılar, özellikle evaze kesimli saten eteklerle çok hoş bir birliktelik sağlar.

