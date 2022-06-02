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Uzun ömrün sırrı İbn-i Sina’nın kitabından çıktı! Doktor yüzü görmeyeceksiniz

02.06.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim dünyası ömrü uzatmanın, genç kalmanın sırrını araştırmaya devam ederken, dünya çapında alim İbn-i Sina’nın notlarında sağlıklı ve uzun bir ömür için 3 besini işaret etti. Tıp ve felsefe alanında yaptığı çalışmalarla çığır açan İbn-i Sina, sağlıklı yaşam ve uzun ömür için çam fıstığı, bakla ve ısırgan otu tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Uzun ömrün sırrı İbn-i Sina’nın kitabından çıktı! Doktor yüzü görmeyeceksiniz

Herkesin hayallerinden biri sağlıklı ve uzun bir yaşamdır. Bilim dünyası bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Onlarca belki de yüzlerce sağlık şikayeti için doğan reçeteler hazırlayan İbn-i Sina bu konuyla ilgili de önemli bir tavsiyede bulundu. Tıbbın babası olarak dünya çapında tanınan İbn-i Sina, uzun ömür için 3 besini işaret etti.

ÇAM FISTIĞI

K vitamini bakımından zengin nadir besinlerden biri olan çam fıstığını özellikle kismi ya da yüz felci geçirmiş kişilerin tüketmesini tavsiye eder. C vitamini de içeren çam fıstığı felcin neden olduğu hücresel bozulmaları onarmaya yardımcı olur.

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BAKLA

Yaş ilerledikçe ciltteki hücrelerin deformasyonu artar bu da cildin parlaklığını ve canlılığını olumsuz etkiler. İbn-i Sina bu durumun yaşanmaması için çocukluk çağdan itibaren düzenli bakla tüketilmesini tavsiye eder.

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ISIRGAN OTU

Boğaz ve akciğerlerdeki mukoz azaldığında kişi nefes almakta zorlanır. Bu da genellikle virüslerden kaynaklı mukozlardaki nem oranının azalmasına yol açar. Nefes aldıkça göğüs sıkışması ve öksürük krizleri beraberinde gelir. İbn-i Sina bunu önlemenin en iyi yolunun ısırgan otu olduğunu söyler.

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Dokunulduğunda cilte ciddi kaşıntıya neden olan ısırgan otunun kaynatıp tüketerek boğaz ve akciğerlerdeki mukozların nem oranını artırır. Ayrıca ısırgan otu içerdiği ve ciltte yakıcı etki yapan madde sayesinde vücuttaki tüm virüslerin hücrelere ya da organlara yapışmasını önler.


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