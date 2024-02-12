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Uzun süre çalışıp işten çıkarıldığı şirkete gelip av tüfeğiyle terör estirdi!

12.02.2024 17:10 | Son Güncelleme:
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Yunanistan'ın Atina şehrinde 70 yaşındaki bir adam eskiden uzun bir süre boyunca çalıştığı iş yerine av tüfeğiyle gelip rastgele ateş açtı. Saldırı sırasında 3 kişiyi öldüren şahıs ardından intihar etti.

Uzun süre çalışıp işten çıkarıldığı şirkete gelip av tüfeğiyle terör estirdi!

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Atina'nın Glifada banliyösünde bir şahıs eski çalıştığı gemi nakliye şirketine baskın düzenledi. Sabahın erken saatlerinde şirkete ulaşan 70 yaşındaki Mısır uyruklu adam av tüfeğiyle şirkettekilere dehşeti yaşattı.

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3 KİŞİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Saldırıda biri kadın üç kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yunan basınında saldırganın 70 yaşında Mısır vatandaşı olduğu ve daha önce söz konusu şirkette uzun süre çalıştığı ancak işten çıkarıldığı kaydedildi.

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Saldırganın daha sonra bina içinde intihar ettiği bilgisi paylaşıldı.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Atina saldırı
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