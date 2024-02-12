Uzun süre çalışıp işten çıkarıldığı şirkete gelip av tüfeğiyle terör estirdi!

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Atina'nın Glifada banliyösünde bir şahıs eski çalıştığı gemi nakliye şirketine baskın düzenledi. Sabahın erken saatlerinde şirkete ulaşan 70 yaşındaki Mısır uyruklu adam av tüfeğiyle şirkettekilere dehşeti yaşattı.
Saldırıda biri kadın üç kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Yunan basınında saldırganın 70 yaşında Mısır vatandaşı olduğu ve daha önce söz konusu şirkette uzun süre çalıştığı ancak işten çıkarıldığı kaydedildi.
Saldırganın daha sonra bina içinde intihar ettiği bilgisi paylaşıldı.
(AA)