Uzun süre toz alma derdinden kurtulacaksınız! Bu yöntem sayesinde günlerce toz almayacaksınız

Evin tozlanması can sıkıcı durumlara yol açabiliyor. Özellikle gün boyu yorulan insanlar temizlik yapmaya üşeniyorlar. Ancak daha hijyenik koşullarda yaşayabilmemiz için temizlik yapmamız büyük önem taşıyor. Eğer ki temizlik sırasında uygun adımları izleyip temizlik hilelerinden yararlanırsak uzun süre boyunca toz almadan pırıl pırıl eşyalara sahip olabiliriz. İşte eşyalarınızın tertemiz olmasını sağlayacak yöntemler...

ŞAMPUAN TOZ ALMAK İÇİN İDEAL ÜRÜN

Haberciniz'de yer alan habere göre evinizde toz problemi varsa, mobilyalarınızın uzun süre tozlanmasını istemiyorsanız güzel bir karışımı sizinle buluşturuyoruz. Tozdan kurtulmak için marketlerdeki toz temizleyicilere ihtiyacınız yok. İhtiyacınız olan tek şey banyoda kullandığınız şampuan. Saçları temizlemek için kullanılan şampuanlar, aslında çok güzel bir toz temizleyiciye dönüşebilir. Bu hem ekstra bir ürüne para vermenizi engellerken, hem de daha temiz bir eve kavuşmanızı sağlar.

BU KARIŞIM SAYESİNDE EVİNİZ DAHA YAVAŞ TOZLANACAK VE PARLAYACAK

Yapmanız gereken şey ise sadece su ve şampuanı bir şişeye koymaktır. Öncelikle 2-3 sıkımlık şampuanı bir şişeye doldurun. Üzerine 1-1.5 bardak su ekleyin. Bu karışımı bir sprey şişesine aktarın. Toz alacağınız zaman eşyalarınızın üzerine 1-2 kez püskürtüp mikrofiber bir bezle silin. Şampuanlı karışımı kullandıktan sonra eşyalarınızın daha yavaş tozlandığını göreceksiniz. Aynı zamanda eşyalarınızın daha da parıldadığının da farkına varacaksınız.



