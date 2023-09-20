Uzun süredir bekleniyordu! iPad için WhatsApp uygulaması hakkında yeni gelişme...

WhatsApp iPad uygulaması yakında gerçeğe dönüşebilir. The Verge'ün haberine göre, birkaç şanslı WhatsApp beta test kullanıcısı bu hafta şaşırtıcı bir sürprizle karşılaştı. Yapılan tespitlere göre, WhatsApp'ın TestFlight uygulamasının 23.19.1.71 sürümü yeni iPad uygulamasını da içeriyor. Şirket, iOS uygulamasının iPad için de optimize edilmiş bir sürümünü test ediyor gibi görünüyor.

Haberde, ekran görüntülerinden görülebildiği kadarıyla iPad uygulamasının tam da beklendiği gibi çalıştığı söyleniyor.

iPAD'TE WHATSAPP NASIL?

Aynı habere göre; uygulamaya hesabınızı başka herhangi bir cihaza bağladığınız gibi bir QR kodu tarayarak bağlanıyorsunuz. Sol tarafta konuşmalarınızın bir listesini ve sağ tarafta mevcut sohbetinizi görebiliyorsunuz. Hemen hemen iOS uygulamasına benziyor, ancak bir bölme görmek yerine her ikisini de görüyorsunuz.

Ayrıca haberde Meta'nın, WhatsApp'ı insanların birbirleriyle ve önemsedikleri şeylerle bağlantı kurmalarını sağlayan özel bir sosyal ağa dönüştürmek istiyor gibi göründüğü ve bunu yapmanın en iyi yolunun her yerde bulunmak olduğu, bu nedenle tablet kullanıcılarının uzun yıllar süren bekleyişlerinden sonra WhatsApp'ın yakında büyük ekranlarda kullanılabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

