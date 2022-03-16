Uzun yaşamalarıyla bilinen kraliyet ailesinin yemek alışkanlıkları şaşırttı!

Kraliyet ailesi ihtişamlı yapısı nedeniyle yıllar boyunca tüm dünya tarafından ilgi odağı oldu. Özellikle son zamanlarda ailesel sorunları, sıkı kuralları, giyimleri ve yedikleri merakla takip ediliyor. Uzun yaşamalarıyla dikkat çeken kraliyet ailesi sağlıklı beslenmeye çok dikkat ediyor. Kraliyet ailesine yemek hazırlayan Darren McGrady beslenme düzenlerinin sırlarını açıkladı.

PRENSES DİANA KIRMIZI ET SEVMEZDİ

Kraliyet ailesi sağlıklı beslenme alışkanlıklarını çocukluktan itibaren kazandırıyor. Tüm dünyanın merakla takip ettiği İngiliz Kraliyet ailesi üyelerine hazırladığı sağlıklı yemeklerle bilinen Darren McGrady herkesin damak zevkine göre yemek hazırladığını açıkladı. Şef Darren McGrady’nin anlattıklarına göre ailede en sağlıklı beslenen kişi 1997 yılında hayatını kaybeden Prenses Diana idi. Prenses Diana vejetaryen yemeklerini çok severdi ve et olarak balıkla tavuk yerdi. Yemeklerinde kırmızı eti hiç istemez ve sevmezdi. Sebze ve meyvelerle beslenip fit ve sağlıklı kalmayı başarmıştı.

KRALİÇE MISIR GEVREĞİ YEMEYİ SEVİYOR

Öte yandan Kraliçe'nin beslenme şekli hakkında da konuşan McGrady, Kraliçe'nin mısır gevreği yemeyi sevdiğini, sarımsaktan nefret ettiğini söyledi. Kraliçe günde 4 öğün küçük porsiyonlarla yemek yiyor. Öğle yemeğinde ıspanak ve kabakla servis edilen ızgara balık ya da salatayla ızgara tavuk tercih ediyor.

SARIMSAKLI YİYECEKLERİN PİŞİRİLMESİ YASAK

Şefin anlattığına göre Elizabeth'in en sevdiği yiyecek bitter çikolata. Kraliçeye özel olarak menü gönderilir ve onun seçtiği yemekler pişirilirdi diyor şef. Elizabeth saraya sarımsaklı yiyeceklerin pişirilmesine izin vermezmiş. Kokusundan ve tadından hoşlanmayan Kraliçe, çiftlikte yetişen her şeyin yemek malzemesi olarak kullanılmasını istermiş. Kraliçe'nin çok basit bir kahvaltı yaptığını söyleyen şef, sabahları mısır gevreğiyle birlikte Darjeeling çayı içtiğini söylüyor.

PRENS CHARLES YUMURTA TUTKUNU

Prens Charles ise tam bir yumurta tutkunu. Birçok kişi yumurtayı haşlanmış şekilde yerken; Prens Charles 4 dakika haşlanan yumurta yemeyi çok seviyor. Kahvaltıya önem veren Kraliyet ailesi, güne hep beraber kahvaltı yaparak başlıyor. Yüzyıllardır süregelen bir gelenek halini alan görgü kurallarına yemekte çok dikkat ediyorlar.

KRALİÇE YEMEĞİNİ BİTİRDİĞİNDE HERKES YEMEĞİ BIRAKMAK ZORUNDA

Masadan kalkmak ve sohbete dahil olmak için Kraliçe’den saygıyla izin isterler. Yemeği erken biten masadan ayrılmak için Kraliçe’den izin alıp ayrılır. Yemeğe başlamadan önce Kraliçe’nin ilk tadımı yapmasını ve önce onun yemesini bekliyorlar. Ayrıca Kraliçe yemek yemeyi bitirdiği an herkes yemeği bırakmak zorundadır. Aile içinde özel olan bir kural haline gelmiştir bu alışkanlık.

İÇME SULARINI YANLARINDA GÖTÜRÜYORLAR

Deniz ürünlerini seven Kraliyet ailesi, sadece kabuklu deniz ürünlerini tüketilmesi yasaktır. Su tüketimi, kraliyet ailesi için çok nemlidir. Gezi için farklı bir yere gittiklerinde o bölgenin suyunu içmezler. Gittikleri yerin su kalitesine güvenmedikleri için içme suyunu fazlasıyla yanında götürürler. Gün içinde 3. öğün olarak çay saati yapılır. İçilen çaylar ise sütle beraber içilir.

ÇOCUKLAR HAMBURGER YEMEYİ SEVİYOR

Şefin anlattığına göre her çocuk gibi Henry ve William'da hamburgeri çok severmiş. "Şef Prenses Diana ile ilgili yaşadığı bir anıyı şöyle anlatıyor: Bir gün Prenses mutfağa girip, ‘Yemeği iptal et çocukları hamburgerciye götüreceğim’ dedi. ‘Ekselansları ben de hamburger yapabilirim’ dedim. ‘Çocukların asıl istediği hamburgerden çıkan oyuncak’ diye cevap verdi. Evet, oğlanlar hamburger, pizza, patates kızartması severdi. Küçük birer prenstiler ama bir çocuğun damak zevkine sahiptiler."

(Yasemin)



