HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Uzun yürüyüşlerde bir numaralı dostunuz olacak ayak dostu sandalet modelleri

Uzun yürüyüşlerde bir numaralı dostunuz olacak ayak dostu sandalet modelleri

03.08.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz mevsiminin kavurucu sıcaklarında rahatlık ihtiyacı daima ön plana çıkar, değil mi? Özellikle gündelik gezilerde ve uzun yürüyüşlerde giyilen ayakkabılar, ayrı bir önem taşır. Yılın en sıcak günlerinde kapalı ayakkabılar giymek ayakların terlemesine neden olabilir. Oysa nefes alabilen yapısıyla ayakların serin kalmasını sağlayan sandaletler, sıcak günlerde kurtarıcı parçalar hâline gelir. Eğer siz de iyi bir sandalet arayışındaysanız okumaya devam edin!

Uzun yürüyüşlerde bir numaralı dostunuz olacak ayak dostu sandalet modelleri

Sayılı yaz günlerinde yürüyüş yaparak tabiatın keyfini doyasıya çıkarmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Hem günlük kullanımda hem doğa yürüyüşlerinde rahat hissettirecek kullanışlı ve şık sandaletleri bir araya getirdik. Spor ve rahat tarzı benimseyenlerin çok beğeneceği ürünler için yazımızı okuyabilir, beğendiğiniz modelleri güvenle satın alabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz.

1. Şık ve kullanışlı: Hobby Ayakkabı İloz Hakiki Deri Kadın Günlük Sandalet

Uzun yürüyüşlerde bir numaralı dostunuz olacak ayak dostu sandalet modelleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Sıcak yaz günlerinin vazgeçilmez parçası olan sandaletlerle kendinizi ödüllendirmek ister misiniz? "Evet." diyorsanız Hobby Ayakkabı İloz Hakiki Deri Kadın Günlük Sandalet, tam size göre! Hakiki deri sandaletlerden vazgeçemeyenler için ideal bir seçim olan ürün, siyah rengi ile birçok kıyafetinize uyum sağlar. Anatomik tabanı sayesinde gün boyu yumuşak ve konforlu adımlar vadeder. Hem iç hem dış malzemesi hakiki deriden oluştuğu için dayanıklı yapısıyla uzun süre kombinlerinize eşlik eder. Kaliteli dokusuyla her ortamda şıklığı ve rahatlığı yaşayacağınız sandaleti beğendiyseniz rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Maceraperestler, buraya! Karahan Outdoor Keen Kadın Gri Renk Spor Sandalet

Uzun yürüyüşlerde bir numaralı dostunuz olacak ayak dostu sandalet modelleri

Doğa aktivitelerine ilgi duyanların çok beğeneceği bir model var sırada. Maceraya hazır olanların favorisi olacak Karahan Outdoor Keen Kadın Gri Renk Spor Sandalet, sizi bekliyor. Güçlü tabanı sayesinde hem doğada hem gündelik kullanımda fark yaratacağınız model, oldukça şık bir görünüme sahip. Kaymaz EVA tabanı ile zemini sıkıca kavrayan sandalet, nehir aktivitelerinde bile rahat kullanım vadeder. Yıkanabilir özelliği ile tam da maceraperestlere uygun olarak tasarlanan ürün, terleme ve mantar oluşumuna karşı özel malzemeler kullanılarak üretilir. Ayarlanabilir kordon kilidi ile kullanışlı bir tasarıma sahip olan sandaletleri beğendiyseniz geç kalmamanızı tavsiye ederiz.

Ürünü İncele

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (06.08.2022)

Akıllı telefonlarda indirim

Ev yaşam ürünlerinde çok al az öde

Monster gaming notebooklar

Stanley termos ve soğutucu çantalar

Elektrikli küçük ev aletleri

Erkek spor ayakkabılar

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Rahatını ön planda tutan erkekler için: Gedikpaşalı Erkek-Terlik Sandalet

Uzun yürüyüşlerde bir numaralı dostunuz olacak ayak dostu sandalet modelleri

Bahar ve yaz mevsimlerinde ayaklarına ekstra bir rahatlık katmayı kim istemez ki? Sadeliği şık bir tasarımla buluşturan Gedikpaşalı Erkek Terlik-Sandalet günlük kullanımın yanı sıra uzun yürüyüşler için de oldukça ideal bir tasarıma sahip. Her ortama uyum sağlayan poliüretan tabanı, rahatlık ve esneklik sunar ve bu sayede ürün, daha keyifli adımlar atmanıza olanak tanır. Kahverengi dışında siyah rengini de tercih edebileceğiniz sandaletin hem iç hem dış materyali %100 hakiki deriden üretilir. Böylece uzun ömürlü kullanım sunar. Eğer siz de rahatınıza düşkünseniz ve aynı zamanda şıklığınızdan ödün vermiyorsanız harika ürünü değerlendirebilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Spor ve tarz: Keen Drift Creek H2 Kadın Sandalet

Uzun yürüyüşlerde bir numaralı dostunuz olacak ayak dostu sandalet modelleri

Doğa tutkunları için harika bir ürün var sırada. Uzun yürüyüşlerinizi daha keyifli hâle getirecek Keen Drift Creek H2 Kadın Sandalet, zarif tasarımı ve konforuyla ön plana çıkıyor. EVA ayak tabanı sayesinde spor aktivitelerinde hafiflik ve esneklik sağlayan sandaleti ayağınızdan hiç çıkarmak istemeyeceksiniz. Yıkanabilir polyester kumaşı ile kolay temizlenen ürün, aynı zamanda koku oluşumunu engelleyen Eco Anti-Odor teknolojisi ile üretilir. Özellikle tempolu yürüyüşlerde çok işinize yarayacak olan sandalet, termo tabanı sayesinde zemini kavrar ve kaymaz. Spor tarzı benimseyenlerin beğenerek kullanacağı parçaya bir şans vermeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

5. Anatomik taban yapısı ile uzun yürüyüşlere yumuşak dokunuşlar: Muya Troy Anatomik Erkek Sandalet

Uzun yürüyüşlerde bir numaralı dostunuz olacak ayak dostu sandalet modelleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Sırada erkekler için tasarlanan şık ve kullanışlı bir ürün var. Her ortamda rahatlıkla giyebileceğiniz Muya Troy Anatomik Erkek Sandalet, tamamen ayakları destekleyen bir tasarımdan oluşur. Anatomik tabanı sayesinde esnek kullanım vadeder ve ayaklarınızı yere daha konforlu basmanızı sağlar. Nefes alabilen antibakteriyel malzemelerden üretildiği için kötü kokulara ve mantar oluşumuna engel olan sandalet, suni deriden oluşur. Hem bahar hem yaz aylarında kullanabileceğiniz ürün, poliüretan tabanları sayesinde kayma yapmaz ve yere daha yumuşak basmanızı sağlar. Kahverenginin dışında siyah rengini de tercih edebileceğiniz sandaletleri beğendiyseniz ürünü rahatlıkla temin edebilirsiniz.

Ürünü İncele

6. Renkli sandaletlerden hoşlananlara: Ayax Mor Çapraz Bantlı Trekking Kadın Sandalet 7725

Uzun yürüyüşlerde bir numaralı dostunuz olacak ayak dostu sandalet modelleri

Yaz mevsiminin canlı renklerini kombinlerine taşımak isteyenler için harika bir modelle karşınızdayız. Lila ve mor rengin muhteşem uyumunu yansıtan Ayax Mor Çapraz Bantlı Trekking Kadın Sandalet 7725, kombinlerinize sıcak bir dokunuş yaparak âdeta içinizi ısıtacak. Gündelik gezilerden uzun yürüyüşlere kadar birçok ortamda kullanabileceğiniz ürün, tekstil malzemeden üretilir ve gün boyu ferahlık hissi verir. Termo plastikten üretilen iç astarı sayesinde ürün sudan etkilenmez ve kullanım kolaylığı sağlar. Kirlendiği zaman makinede kolaylıkla yıkayabileceğiniz sandaletlerin topuk boyu 3.5 cm olarak üretilir. Yumuşak dokusuyla ayaklarınızı sevindirecek model, anatomik pedli tabanıyla gün boyu sizi yormaz.

Ürünü İncele

7. Sadelik ve şıklığı bir arada isteyenlere: Muya Keid Anatomik Kadın Sandalet

Uzun yürüyüşlerde bir numaralı dostunuz olacak ayak dostu sandalet modelleri

Sade ve şık ürünlerden hoşlanıyorsanız doğru yerdesiniz! Estetik tasarımı ile dikkat çeken Muya Keid Anatomik Kadın Sandalet hem göze hem ayaklara hitap ediyor. Farklı taban tasarımı ile havalı bir görünüm sunan ürünün topuk yüksekliği 5.5 cm iken platform yüksekliği 3 cm. Yerden hafif yüksek sandaletlerden hoşlanıyorsanız bu ürün sizin için doğru bir seçim olabilir. Ayarlanabilir bantları ile ayak formunuza uyum sağlayan model, rahat kullanıma olanak tanır. Ayrıca iç tabanında tercih edilen lateks malzeme sayesinde ürün, ayaklarınızı terletmez ve gün boyu size ferahlık hissi yaşatır.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Hala' diyen kişi gece yarısı gelip dehşet saçtı! 'Hala' diyen kişi gece yarısı gelip dehşet saçtı!
Yeni seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! 2. tura kalırsa...Yeni seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! 2. tura kalırsa...
ABD'yi hedefe koyup tüm köprüleri attılar! ABD'yi hedefe koyup tüm köprüleri attılar!
Anahtar Kelimeler:
kadın sandalet sandalet sandalet modelleri yürüyüş ayakkabısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan siyah kombinini beğenenler için 400 TL altı elbise ve tulum önerileri

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan siyah kombinini beğenenler için 400 TL altı elbise ve tulum önerileri

Kamp yapmayı sevenler buraya! Sizin için kaliteli ve kullanışlı kamp masalarını derledik

Kamp yapmayı sevenler buraya! Sizin için kaliteli ve kullanışlı kamp masalarını derledik

Performans kaybı yaşamayan ve verimliliği her zaman maksimum seviyede tutan en iyi laptoplar

Performans kaybı yaşamayan ve verimliliği her zaman maksimum seviyede tutan en iyi laptoplar

Tatilde de giyimine özen gösterip şıklığından ödün vermek istemeyenler için en kaliteli dikey ütüler

Tatilde de giyimine özen gösterip şıklığından ödün vermek istemeyenler için en kaliteli dikey ütüler

Bu ürünlere bakmadan yolculuğa çıkmayın! Seyahatte ihtiyacınız olabilecek en pratik ürünler

Bu ürünlere bakmadan yolculuğa çıkmayın! Seyahatte ihtiyacınız olabilecek en pratik ürünler

Hayatınızı yoluna koymanızı sağlayacak, işe yaradığı kanıtlanmış mucizevi ürünler!

Hayatınızı yoluna koymanızı sağlayacak, işe yaradığı kanıtlanmış mucizevi ürünler!

Tümünü Gör
Hayatınızı yoluna koymanızı sağlayacak, işe yaradığı kanıtlanmış mucizevi ürünler!

Hayatınızı yoluna koymanızı sağlayacak, işe yaradığı kanıtlanmış mucizevi ürünler!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Kamp yaşamının vazgeçilmezi kamp baltalarını keşfetmek isterseniz doğru yerdesiniz!

Kamp yaşamının vazgeçilmezi kamp baltalarını keşfetmek isterseniz doğru yerdesiniz!

Dünyaca ünlü isimler hangi parfümleri kullanıyor merak ediyor musunuz? İşte o parfümler!

Dünyaca ünlü isimler hangi parfümleri kullanıyor merak ediyor musunuz? İşte o parfümler!

Yine şıklığını konuşturdu! Duygu Özaslan'ın sırt dekolteli o elbisesine alternatif öneriler

Yine şıklığını konuşturdu! Duygu Özaslan'ın sırt dekolteli o elbisesine alternatif öneriler

Cilt sağlığınız için harcadığınız paraya değecek, yapısıyla size rahatsızlık vermeyecek güneş kremleri

Cilt sağlığınız için harcadığınız paraya değecek, yapısıyla size rahatsızlık vermeyecek güneş kremleri

Tümünü Gör
Cilt sağlığınız için harcadığınız paraya değecek, yapısıyla size rahatsızlık vermeyecek güneş kremleri

Cilt sağlığınız için harcadığınız paraya değecek, yapısıyla size rahatsızlık vermeyecek güneş kremleri

Gün boyu sizi rahatsız etmeden koruyacak günlük pedleri keşfedin!

Gün boyu sizi rahatsız etmeden koruyacak günlük pedleri keşfedin!

Deniz kum güneş keyfinizi ikiye katlayacak, plajda mutlaka yanınızda olması gereken ürünler

Deniz kum güneş keyfinizi ikiye katlayacak, plajda mutlaka yanınızda olması gereken ürünler

Pınar Deniz'in çok sevilen rengarenk bikinisini beğendiyseniz doğru yerdesiniz!

Pınar Deniz'in çok sevilen rengarenk bikinisini beğendiyseniz doğru yerdesiniz!

Herkesi kendine hayran bıraktı! Duygu Özaslan'ın sırt dekolteli mor elbisesine bütçe dostu öneriler

Herkesi kendine hayran bıraktı! Duygu Özaslan'ın sırt dekolteli mor elbisesine bütçe dostu öneriler

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan siyah kombinini beğenenler için 400 TL altı elbise ve tulum önerileri

Dilan Çiçek Deniz'in beğeni yağmuruna tutulan siyah kombinini beğenenler için 400 TL altı elbise ve tulum önerileri

Kamp yapmayı sevenler buraya! Sizin için kaliteli ve kullanışlı kamp masalarını derledik

Kamp yapmayı sevenler buraya! Sizin için kaliteli ve kullanışlı kamp masalarını derledik

Performans kaybı yaşamayan ve verimliliği her zaman maksimum seviyede tutan en iyi laptoplar

Performans kaybı yaşamayan ve verimliliği her zaman maksimum seviyede tutan en iyi laptoplar

Tatilde de giyimine özen gösterip şıklığından ödün vermek istemeyenler için en kaliteli dikey ütüler

Tatilde de giyimine özen gösterip şıklığından ödün vermek istemeyenler için en kaliteli dikey ütüler

Bu ürünlere bakmadan yolculuğa çıkmayın! Seyahatte ihtiyacınız olabilecek en pratik ürünler

Bu ürünlere bakmadan yolculuğa çıkmayın! Seyahatte ihtiyacınız olabilecek en pratik ürünler

Hayatınızı yoluna koymanızı sağlayacak, işe yaradığı kanıtlanmış mucizevi ürünler!

Hayatınızı yoluna koymanızı sağlayacak, işe yaradığı kanıtlanmış mucizevi ürünler!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Hatay'da korkunç olay! 'Hala' diyen kişi gece yarısı gelip dehşet saçtı: Hayırdır oğlum dedikten sonra...

'Hala' diyen kişi gece yarısı gelip dehşet saçtı!

Adana'da ev sahibinin kiracıya yaptığı şaşkına çevirdi! Duştan çıkıp görünce şoke oldu

Duştan çıkınca şoke oldu! Ev sahibinin yaptığı şaşkına çevirdi

İstanbul'u Osmanlı’dan korumak için yapılmıştı, şimdi her yeri dökülüyor: Tarih, gözümüzün önünde eriyor

İstanbul'u Osmanlı’dan korumak için yapılmıştı...

Tıkalı lavaboya kimyasal döktü, olanlar oldu: Kimse bilmediği işi yapmasın

Lavaboya kimyasal döktü, yanmayan yeri kalmadı

Kötü koku ihbarına gitmişlerdi... Evden ceset çıktı!

Kötü koku ihbarı gelen evden ceset çıktı

Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Sokağın ortasında kendine zarar verdi, polisler ikna etti

Esenyurt'ta hareketli dakikalar! Sokağın ortasında kendine zarar verdi, polisler ikna etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.