Uzun zamandır bekleniyordu! Tesla CEO’su Elon Musk startı verdi, teslimatlar başladı...

Elektrikli kamyon Tesla Semi için yeni dönem resmen başladı. Geleneksel tır ve kamyonlardan hem teknolojisi açısından hem de tasarımı açısından farklı olan Semi'nin uzun bir süredir üretime geçmesi bekleniyordu. İlk kez ortaya çıkmasından yaklaşık beş yıl sonra, şirketin Nevada'daki fabrikasında dün düzenlenen bir etkinlikle birlikte ilk Tesla Semi kamyonları müşterilere teslim edildi. CNBC'nin haberine göre, Musk ve Tesla etkinlikte kaç tane Semi teslim ettiklerini söylemedi.

İlk kez 2017'de konsept olarak tanıtılan kamyonların 2019'da üretime girmesi gerekiyordu ancak bu, Kovid-19 salgını ve küresel donanım kıtlığı dahil çeşitli nedenlerle ertelendi.

ELON MUSK'TAN ÖZÜR

Teslimatların başlangıç etkinliği sırasında Musk, kısaca son beş yılın kargaşasından söz etti ve “Gecikme için özür dilerim” dedi. Ayrıca Musk, gezegen genelinde nakliyeden kaynaklanan karbon emisyonlarının miktarını azaltma ihtiyacından bahsetti.

TESLA SEMI'NİN ÖZELLİKLERİ NELER? FİYATI NE KADAR?

Tesla, Semi'nin arka akslardaki dört bağımsız motorla çalıştırıldığını söylerken, kamyonun 0-100 km/s hıza 20 saniyede çıkabileceği ve 800 km'ye kadar menzil sunabileceği iddiasında. Elektrikli kamyonun fiyatının ise 150 bin dolardan başladığı söyleniyor.

DİĞER KAMYONLARLA ARASINDAKİ FARK

Tesla’nın kamyonu Semi ile diğer kamyonlar arasındaki en büyük farklardan biri, direksiyon simidinin ve sürücü koltuğunun konumu. Tesla, Semi’yi direksiyon simidi kabinin tam ortasında ve sürücünün her iki yanında dokunmatik ekranlar olacak şekilde tasarladı.

Tesla, Semi'yi kamyon taşımacılığının geleceği olarak görüyor.

