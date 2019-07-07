Uzungöl yolu üzerinde bulunan kayalar temizlendi

Trabzon’un önemli turistik mekanlarından olan Uzungöl yolu üzerinde, Dernekpazarı Çaykara yönü istikameti üçüncü kilometresinde meydana gelen kaya hareketlenmesi üzerine yapılan incelemelerde, tehlike oluşturan kayalar yerlerinden alındı.

Gecen günlerde yapılan inceleme sonrası, Karayoluna dikey 400 metre mesafede duran, 2 araç büyüklüklüğündeki kaya kütlesinin düşme riski tespit edildi. Bugün Dernekpazarı Kaymakamlığı ve Karayolları ekiplerinin ortak çalışması ile kayalar yerinden alındı.

Uzungöl’e gitmek isteyen vatandaşlar 30 dakika, 2 ayrı periyotta araç trafiği durdurulurken, tehlike oluşturan kaya kriko ile düşürülerek alındı. Kısmi olarak trafiğe kapatılan yol trafiğe açıldı.

Dernekpazarı Kaymakamı Murat Yıldız, Kaymakamlık sosyal medya hesabı üzerinden çalışma esnasında görev alan karayolları ve jandarma personeline ve araç trafiğinin durdurulması esnasında sabır ve anlayış gösteren vatandaşlara teşekkür etti.



