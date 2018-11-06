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 Uzungöl'de imar kirliliğine türkülü tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 11:53 | Son Güncelleme

TRABZON'un Çaykara ilçesinde imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl için Karadenizli sanatçı Apolas Lermi, söz ve müziğini kaleme aldığı türküsüyle tepkisini dile getirdi.

Aleyna KESKİN- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)-TRABZON'un Çaykara ilçesinde imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl için Karadenizli sanatçı Apolas Lermi, söz ve müziğini kaleme aldığı türküsüyle tepkisini dile getirdi. Lermi, yöre şivesiyle seslendirdiği ‘Uzungöl Şerah’ adlı türküye, Uzungöl’ün muhteşem doğasında klip de çekti. Bölgenin tanıtımına katkı sağlamayı hedefleyen Lermi, "Trabzonlu olmam dolayısı ile bütün kliplerimi bu doğa harikası bölgede çekiyorum. Bölgenin tanıtımına katkı sunmaya çalışıyorum. Lakin, zamanla bölgede doğa katliamına sebep olduğumuzu gördüm. Sanatçı olarak bunlara da dikkat çekmemiz ve bu anlamda farkındalık oluşturmamız gerekiyor" dedi.

Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'de, otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da artırdı.

862 KAÇAK YAPININ SAHİBİ İMAR BARIŞINDAN YARARLANMAK İÇİN BAŞVURDU

Bölge turizminin göz bebeği konumunda olan ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğrayan Uzungöl'de, imar sorununa bir türlü çözüm bulunamadı. Son dönemde, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de, otel, apart otel, pansiyon ve iş yeri sayısının plansız şekilde çoğalmasıyla birlikte imar kirliliğindeki artış da tavan yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon ziyaretinde, "Durumu iyi değil, burayı daha iyi hale getirmemiz lazım" dediği Uzungöl'de, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, İmar Barışı'ndan yararlanmak için de başvuru yaptı.

'UZUNGÖL Mİ? ŞERAH Mİ? YÜREĞUNUZ FERAH MI?'

İmar kirliliği tartışmaları ile gündemde olan ünlü turizm merkezi Uzungöl için Karadenizli sanatçı Apolas Lermi, söz ve müziğini kaleme aldığı türküsüyle tepkisini ortaya koydu. Lermi ‘Momoyer' albümünde yer alan ‘Uzungöl Şerah’ isimli türküsüne Uzungöl’ün muhteşem doğasında klip de çekti. Lermi’nin klibinde, yöre şivesiyle ‘Ha soldi ha solacak, yok oldi yok olacak, var mi bir kurtaracak?, Uzungöl mi Şerah mi, Yüreğunuz ferah mi?’ sözleri yer aldı. Klip, paylaşıldığı sosyal medyada da ilgiyle izleniyor.

BÖLGE TANITIMINA KATKI

Eski adı‘Şerah’ olan Uzungöl’de Murat Davulcu yönetmenliğinde klip çeken sanatçı Lermi, Arap yatırımcılara para uğruna satılan arsalara da değindi. Bölgenin korunması gerektiğini belirten Apolas Lermi, “Trabzonlu olmam dolayısı ile bütün kliplerimi bu doğa harikası bölgede çekiyorum. Bölgenin tanıtımına katkı sunmaya çalışıyorum. Lakin zamanla bölgede doğa katliamına sebep olduğumuzu gördüm. Sanatçı olarak bunlara da dikkat çekmemiz ve bu anlamda farkındalık oluşturmamız gerekiyor” dedi.

‘KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKMEYİ HEDEFLEDİK

Sanatçı sorumluluğu ile böyle bir çalışmaya imza attığını kaydeden Apolas Lermi, "Albüm çalışmalarımda Karadeniz Bölgesi'nden Trabzonlu olduğum için Trabzon'dan parçalar seslendiriyorum. Bölgeden türküler derleyip albümümüze koyuyoruz. Ve bu türkülerin kliplerini buralarda çekmeye özen gösteriyoruz. Bu defa Uzungöl'ü anlatan geçmişini anlatan çalışma yaptık. Uzungöl'ün geçmişinde çekilmiş fotoğrafları ile bu gününü birleştirerek gelinen noktayı anlatmaya çalıştık. Oradaki doğa kirliliğine dikkat çekmeyi hedefledik. Belki daha planlı bir şekilde yapılaşma olur diye böyle bir çalışma ile adım attık. Uzungöl'de ki doğal yaşamın korunması için sosyal sorumluluk ve sanatçı sorumluluğu adına bir çalışma gerçekleştirdik. Umarım bundan sonra yapılan çalışmalar duyarlılıkla yapılır. Uzungöl benim için çok önemli. İlk albüm çalışmamı orada bulunan otellerde çalışarak kazandığım para ile yaptım. Umarım yetkililerin ve halkın dikkatini bu çalışmayla çekebilir bir duyarlılık yaratırız" diye konuştu.

KARADENİZİN GÖZBEBEĞİ UZUNGÖL

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen Uzungöl, yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ile sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikte Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor.

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