 Uzungöl'de imar kirliliğine türkülü tepki

Aleyna KESKİN- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)-TRABZON'un Çaykara ilçesinde imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl için Karadenizli sanatçı Apolas Lermi, söz ve müziğini kaleme aldığı türküsüyle tepkisini dile getirdi. Lermi, yöre şivesiyle seslendirdiği ‘Uzungöl Şerah’ adlı türküye, Uzungöl’ün muhteşem doğasında klip de çekti. Bölgenin tanıtımına katkı sağlamayı hedefleyen Lermi, "Trabzonlu olmam dolayısı ile bütün kliplerimi bu doğa harikası bölgede çekiyorum. Bölgenin tanıtımına katkı sunmaya çalışıyorum. Lakin, zamanla bölgede doğa katliamına sebep olduğumuzu gördüm. Sanatçı olarak bunlara da dikkat çekmemiz ve bu anlamda farkındalık oluşturmamız gerekiyor" dedi.

Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'de, otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da artırdı.

862 KAÇAK YAPININ SAHİBİ İMAR BARIŞINDAN YARARLANMAK İÇİN BAŞVURDU

Bölge turizminin göz bebeği konumunda olan ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğrayan Uzungöl'de, imar sorununa bir türlü çözüm bulunamadı. Son dönemde, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de, otel, apart otel, pansiyon ve iş yeri sayısının plansız şekilde çoğalmasıyla birlikte imar kirliliğindeki artış da tavan yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon ziyaretinde, "Durumu iyi değil, burayı daha iyi hale getirmemiz lazım" dediği Uzungöl'de, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, İmar Barışı'ndan yararlanmak için de başvuru yaptı.