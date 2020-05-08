Vahşet! Aleyhine tanıklık yapan oğlunu böyle öldürdü

Bir süre önce konulduğu cezaevinden tahliye olan Ünal Y., iddiaya göre boşanma davasında kendisine aleyhine tanıklık eden oğlu Şahin Y.'nin bugün işe başladığı Hamam Mahallesi'ndeki kum ocağına gitti. Bisikletle iş yerine gelen Ünal Y., oğluyla bir süre tartıştıktan sonra, kendisiyle birlikte yürümeye zorladı.