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Vahşet perdesi aralandı! Yanarak öldü sanılıyordu ama...

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 08:49 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı. Evde çıkan yangın sonrası öldüğü düşünülen kadının aslında eski sevgilisi tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonucu katil zanlısının cinayeti örtbas etmek için evi yaktığı belirlendi.

Adli Tıp kurumunca hazırlanan otopsi raporu sonrası yanmadan önce boğulduğu anlaşılan 43 yaşındaki Uzay Çebi'nin katili, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sayesinde bulundu. Görgü tanıklarının ifadelerinden de yararlanılan araştırmalarda dedektifler, dolmuş şoförü Fazıl T.’nin peşine düştü. Uzay Çebi'nin eski sevgilisi 43 yaşındaki dolmuş şoförünün o gün hangi adreslere gittiği tespit edildi. Ardından gözaltına alınan Fazıl T, işlediği cinayeti itiraf etti.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için özel ekip kuruldu. Tozlu raflardaki dosyaları indirip bir bir inceleyen ekipler, Ankara’nın Çankaya ilçesinde 19 Ocak 2015’de bir evde çıkan yangında can veren Uzay Çebi’nin (43) ölümünü şüpheli buldu. Bu kapsamda soruşturmaya sil baştan başlayan Cinayet Büro Dedektifleri, olayın görgü tanıkları ifadelerini yeniden alarak, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan otopsi raporunu yeniden inceledi.
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POLİSİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

POLİSİN DİKKATİNDEN KAÇMADI
Otopsi raporundaki “ölümünün boyun bölgesine basıya bağlı mekanik asfiksi (solunum yollarının tıkanması) sonucu meydana geldiği, canlı olarak yandığının tıbbi delillerinin bulunmadığı anlaşılmıştır” tespitine yoğunlaşan ekipler, Çebi’nin cinayete kurban gittiğine dair bulguların güçlendiğine kanaat getirdi.
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Çebi’nin dolmuş şoförü erkek arkadaşı Fazıl T.’nin (53) cinayeti işlediği şüphesinden yola çıkan dedektifler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden Fazıl T.’nin olay günü gittiği adresleri bir bir belirledi. Normal güzergahından çıktığı, farklı adreslere gittiği tespit edilen Fazıl T., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
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CİNAYETİ ÖRTBAS İÇİN EVİ YAKTI

CİNAYETİ ÖRTBAS İÇİN EVİ YAKTI
Dedektiflerin çalışmaları neticesinde, Çebi’nin sevgilisi Fazıl T., tarafından boğularak öldürüldüğü, cinayetin örtbas edilmesi için de evin ateşe verildiği anlaşıldı. Fazıl T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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cinayet Ankara

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