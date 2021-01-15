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  4. Vahşi cinayette yeni gelişme! Cesedin kimliğini 'perdeli parmak' belirledi

Vahşi cinayette yeni gelişme! Cesedin kimliğini 'perdeli parmak' belirledi

15.01.2021 19:34 | Son Güncelleme:
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Vahşi cinayette yeni gelişme! Cesedin kimliğini 'perdeli parmak' belirledi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki ayrı çanta içerisinde parçalanmış halde bulunan ceset parçalarında ‘perde parmak’ detayı cinayetin sır perdesini araladı.

Salı günü akşam saatlerinde, Serdivan ilçesi Çark Deresi’nde çanta içinde bulunan ceset parçaları bulundu. Bölgede yapılan geniş çaplı aramada içerisinde kemik ve et parçaları bulunan başka bir çanta ile bir ayak ve eşyaların olduğu poşet bulundu.

Yapılan incelemelerde elde bulunan parmak izi deformasyona uğradığı için sağ ayak üzerinde incelemeler yapıldı.

ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN YAKINLARINA ULAŞILDI

İncelemelerde, ayak parmağının dipten birleşik ve perdeli olması üzerinde duran polis ekipleri, daha önce kayıp kişilerin bilgilerini inceledi. Kayıp kişilerin bilgilerinden vahşice öldürülen kişinin yakınlarına ulaştı. Aileye çantada bulunan ayak gösterildi ve genetik olarak akrabalarında da perdeli ayak olduğu belirlenerek, cesedin kimliğinin doğruladığı öğrenildi.
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Cinayete kurban giden 6- 7 aydır kayıp olduğu belirtilen erkek şahsın kimliğinin kesin olarak tespit edilmesi için kişinin kardeşinden alınan DNA örneklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi.

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Cinayete kurban gittiği belirtilen kişinin yaşadığı adreste inceleme yapılacağı ve delil toplanacağı öğrenildi. Yabancı uyruklu kişinin kimliği hakkında bilgi verilmezken, çalışmalar devam ediyor. (DHA / İHA)

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