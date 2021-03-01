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Vahşi yaşamın görmediğiniz yüzü

01.03.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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Erzincan'da yaşam alanına uzak kırsal alanlara fotokapan kuruldu. Yaban hayatının gözler önüne serilmesini sağlayan fotokapanlara çeşitli hayvanların doğal yaşamlarında neler yaptıkları anbean yansıdı.

Dağ keçisi, çengel boynuzlu keçi, boz ayı, kurt, yaban domuzu, kınalı keklik, yaban tavşanı, tilki ve bazı yırtıcı kuş türlerine rastlamanın mümkün olduğu Erzincan’da, yaban hayatı fotokapanla görüntüleniyor.

HAYVAN LEŞİYLE BESLENİYORLAR

Hayvan leşiyle beslenen tilkiler ile kurt gündüz ve gece saatlerinde fotokapana dağ keçileri ise kamera görüntülerine yansıdı. Fotokapanlarla gözlemlenen yaban hayvanlarının zaman zaman yıllara göre artış ve azalışları yapılan çalışmalarla kayıt altına alınıyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan
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