Vajina sağlığı için izlenmesi gereken 10 yol

PARTNERİZİN PREZERVATİF KULLANMASINI SAĞLAYIN Kadın doğum uzmanı Gokhan Anıl, 'Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı korunmanın tek etkili yolu prezervatifler' diyor. Bununla birlikte, bilmediğimiz bir şey daha var: Prezervatifler vajinanın pH seviyesini cinsel ilişki sırasında sabit tutmaya da yardımcı olabilirler, bu nedenle PLoS One dergisindeki 2013 çalışmasına göre, oradaki tüm iyi bakteriler sağlıklı kalabilir. Bu iyi bakteriler vajinal mantar enfeksiyonlarını, idrar yolu enfeksiyonlarını ve bakteriyel vajinozisi önlemeye yardımcı olduğundan, çok önemlidir. JİNEKOLOJİK MUAYENE Servikal smear tarama aralıklarının 21-29 yaş aralığında 3 yılda bir olması yeterlidir. Daha sık alınması rahim ağzı kanserine karşı korunma ihtimalini artırmaz. 30-65 yaş arasında ise Pap smear tek başına yapılıyorsa yine 3 yılda bir, HPV testi ile birlikte yapılıyorsa 5 yılda bir tarama yapılması yeterlidir. HPV testi ile birlikte Pap smear taraması kansere karşı korunmada daha duyarlıdır. Ancak otomatik olarak üç yıllık kurala geçmeden önce doktorunuzla konuşmalısınız. Bazı risk faktörleri (genetik gibi) pelvik muayeneye ve smear testlerine daha sık ihtiyaç duyar.

VAJİNAL KURULUK İÇİN JEL KULLANIN Eğer ağır antihistaminik ilaçlar, antidepresanlar veya hormonal doğum kontrolü gibi bazı ilaçları kullanırsanız vajinal kuruluk yaşayabilirsiniz. Bunun dışında vajinal kuruluğu hamilelik ve menopozdan sonra da yaşabilirsiniz. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız önce partnerinizle konuşun ve sonrasında jel kullanın. Aksi halde acı ve sıyrıklar yaşayabilirsiniz. PAMUKLU İÇ ÇAMAŞIRI GİYİN Sentetik iç çamaşırları, zaten nemli ve sıcak olan genital bölgenin hava almasını engeller, alerji yapabilir. Bölgenin ıslak ve nemli kalmasına ve mantar enfeksiyonlarının oluşmasına neden olabilir. Islak ve nemli kalan bölge tahriş olur, dıştan gelen enfeksiyonlara açık hale gelir. Bu nedenle iç çamaşırı tercihiniz pamuklu çamaşırlar olmalıdır. Pamuk vajinanıza hava girmesine yardımcı olacak ve nemi emmesine izin verecektir. KİMYASAL ÜRÜN KULLANMAYIN ABD Mayo Klinik'ten Kadın Doğum Uzmanı ve Jinekolog Gökhan Anıl, vajinanın kendi kendini temizlediğini söylüyor. Ve ekliyor: ''Vajina zaten uyumu koruyan sağlıklı bakterilere sahip dışarıdan gelecek olan herhangi bir kimyasal madde bu uyumu bozabilir.''

Kadın Doğum ve Jinekoloji dergisinde yayınlanan bir 2013 araştırması, intravajinal hijyen ürünlerini kullanmanın, enfeksiyon, pelvik inflamatuar hastalık ve cinsel yolla bulaşan hastalık riskini artırdığını ortaya çıkardı. BİSİKLET KULLANIRKEN ÖNLEM ALIN Vajinal sağlığınızı riske sokan beklenmedik bir şey de bisiklet sürmek olabilir. Eğer sıklıkla bisiklet kullanan biriyseniz genital uyuşma, ağrı ve karıncalanma yaşayabilirsiniz. Cinsel Tıp Dergisi'nde kadın bisikletçiler üzerinde yapılan bir çalışma, çoğunluğun bu semptomları yaşadığını tespit etmiştir. Bu yüzden bisiklet kullanırken iç çamaşırınızın içine ince bir sünger ya da pamuklu ped koyabilirsiniz. AŞIRI ANTİBİYOTİK KULLANMAYIN Gökhan Anıl, “Gereksiz antibiyotik kullanımı vajinal sağlığı önemli ölçüde azaltabilir” diyor. Çünkü antibiyotikler ayrımcılık yapmazlar - hem iyi hem de bakterileri öldürürler, bu da vajinanızda florayı (yani sağlıklı bakterilerin kolonisi) değiştirebilir ve vajinal mantar ve diğer enfeksiyonların gelişmesine neden olabilir. Enfeksiyonla savaşmak için bir antibiyotik almanız gerekiyorsa, önce tamamen gerekli olduğundan emin olun ve mutlaka doktorunuza danışın.