KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Vajina sağlığınız için sıcak havada dikkat etmeniz gerekenler

Vajina sağlığınız için sıcak havada dikkat etmeniz gerekenler

06.08.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların ısınması ile beraber sağlığınız için dikkat etmeniz gereken bazı durumlar var. Özellikle kadınlar için vajina sağlığı kritik bir durum. Sıcak havalarda kadınların vajina sağlığı için dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar bulunuyor. Günün sonunda vajinanın tün gün kapalı olması her şeyin yolunda gittiği anlamına gelmiyor. Aksine bu durum tüm gün ter ve bakteri oluşumunu tetikliyor.

Vajina sağlığınız için sıcak havada dikkat etmeniz gerekenler

Kadınlar için sıcak havalarda vajina sağlığı kritik öneme sahip oluyor. Sıcak geçen aylarda ter birikmesi, kaşıntı, ağrı, aşırı akıntı ve genellikle güçlü kötü bir koku gibi semptomlarla enfeksiyonlara, özellikle mantar enfeksiyonlarına yol açabilir. Mantar dışında vajinada pamukçuk oluşumu da sıklıkla rastlanan durumlardan biridir. Bu nedenle, kendinizi sıcak hissederken vajinanızın serin ve bakımlı bu ipuçlarıyla korunduğundan emin olun.

iStock-1347244161

İÇ ÇAMAŞIRI SEÇİMİ

Yaz aylarında pamukçuktan korunmak için pamuklu iç çamaşırı gibi nefes alabilen giysiler tercih edebilirsiniz. Islak mayo ile durmamalı en kısa sürede değiştirmelisiniz.

VAJİNA TEMİZLİĞİ

Muhtemelen daha önce duymuşsunuzdur, vajina kendi kendini temizleyebilir. Ekstra temizleyiciler vajinanın doğal pH'ını bozarak zararlı bakteri veya mayaların aşırı büyümesine neden olabilir. Vulvanızı temiz tutmanın en iyi yolu su ve kokusuz sabun kullanmaktan geçiyor.

iStock-1360141461

TERLENMEDEN KORUNUN

Yaz aylarında bunu söylemek yapmaktan daha kolaydır, ancak öğlen 12 ile 3 arasında en yüksek sıcaklıktan kaçınmak, terlemeyi önleyebilir. Dışardaysanız mümkünse gölgede durun. Yanınızda külot taşımak da bir çözüm olabilir.

İÇ ÇAMAŞIRINIZI ÜTÜLEYİN

Uzmanlar iç çamaşırların yıkandıktan sonra mutlaka ütülenmesi gerektiğini belirtiyor. Düşük sıcaklıkta yıkadıktan sonra ütüleyeceğiniz iç çamaşırları maya oluşumunu engelleyebilir.

iStock-1309867141

TUVALET RUTİNİ

Belki de tuvalete gittikten sonra orayı silmek doğal yol değil, ancak önden arkaya doğru silmek, rektumunuzdan herhangi bir bakteri ve dışkının vajinanıza girmesini ve karışmasını engeller.

Her kadının korkulu rüyası: Sarkık göğüsler! DüzeltebilirsinizHer kadının korkulu rüyası: Sarkık göğüsler! Düzeltebilirsiniz

ÇIPLAK YATIN

Vajinanızın nefes almasını sağlayın. Bunu da gece çıplak yatarak yapabilirsiniz.

BİKİNİ BÖLGESİ TÜYLENMESİ

Denize veya havuza gireceğiniz gün bikini bölgesindeki tüyleri tıraşlamamaya çalışın. Tıraştan ötürü açılan gözenekler tahriş ve enfeksiyon riskini artırabilir.

CİNSEL İLİŞKİ ÖNCESİ VE SONRASI

Cinsel ilişki öncesi ve sonrasında bakteri oluşumunu önlemek için cinsel organınızı kokusuz sabın ve temiz suyla yıkamayı ihmal etmeyin.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüslerinin büyümesini durduramıyor! Ameliyat olmazsa...Göğüslerinin büyümesini durduramıyor! Ameliyat olmazsa...
Yumurta haşlarken suyuna limon ekleyin!Yumurta haşlarken suyuna limon ekleyin!
Klozete atın ve olacakları bekleyin! İnanılmaz...Klozete atın ve olacakları bekleyin! İnanılmaz...
Anahtar Kelimeler:
seks Cinsellik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyoner'e damga vuran an! Yaptığı işi ağzından kaçırınca panik yaşadı

Milyoner'e damga vuran an! Yaptığı işi ağzından kaçırınca panik yaşadı

Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp attı! İzleyiciler çığlığı bastı

Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp attı! İzleyiciler çığlığı bastı

İzleyenin midesi bulandı! Kimse gözlerine inanamadı

İzleyenin midesi bulandı! Kimse gözlerine inanamadı

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Her kadının korkulu rüyası! Düzeltebilirsiniz

Her kadının korkulu rüyası! Düzeltebilirsiniz

Göğüslerinin büyümesini durduramıyor! Ameliyat olmazsa...

Göğüslerinin büyümesini durduramıyor! Ameliyat olmazsa...

İlginizi Çekebilir

Göğüslerinin büyümesini durduramıyor! Ameliyat olmazsa...

Göğüslerinin büyümesini durduramıyor! Ameliyat olmazsa...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Doktorlar çare bulamadı: Ne zaman cinsel ilişkiye girse...

Doktorlar çare bulamadı: Ne zaman cinsel ilişkiye girse...

Diyabet ve kanser riskini azaltır, kolesterolü düşürür!

Diyabet ve kanser riskini azaltır, kolesterolü düşürür!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.