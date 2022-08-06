Vajina sağlığınız için sıcak havada dikkat etmeniz gerekenler

Kadınlar için sıcak havalarda vajina sağlığı kritik öneme sahip oluyor. Sıcak geçen aylarda ter birikmesi, kaşıntı, ağrı, aşırı akıntı ve genellikle güçlü kötü bir koku gibi semptomlarla enfeksiyonlara, özellikle mantar enfeksiyonlarına yol açabilir. Mantar dışında vajinada pamukçuk oluşumu da sıklıkla rastlanan durumlardan biridir. Bu nedenle, kendinizi sıcak hissederken vajinanızın serin ve bakımlı bu ipuçlarıyla korunduğundan emin olun.

İÇ ÇAMAŞIRI SEÇİMİ

Yaz aylarında pamukçuktan korunmak için pamuklu iç çamaşırı gibi nefes alabilen giysiler tercih edebilirsiniz. Islak mayo ile durmamalı en kısa sürede değiştirmelisiniz.

VAJİNA TEMİZLİĞİ

Muhtemelen daha önce duymuşsunuzdur, vajina kendi kendini temizleyebilir. Ekstra temizleyiciler vajinanın doğal pH'ını bozarak zararlı bakteri veya mayaların aşırı büyümesine neden olabilir. Vulvanızı temiz tutmanın en iyi yolu su ve kokusuz sabun kullanmaktan geçiyor.

TERLENMEDEN KORUNUN

Yaz aylarında bunu söylemek yapmaktan daha kolaydır, ancak öğlen 12 ile 3 arasında en yüksek sıcaklıktan kaçınmak, terlemeyi önleyebilir. Dışardaysanız mümkünse gölgede durun. Yanınızda külot taşımak da bir çözüm olabilir.

İÇ ÇAMAŞIRINIZI ÜTÜLEYİN

Uzmanlar iç çamaşırların yıkandıktan sonra mutlaka ütülenmesi gerektiğini belirtiyor. Düşük sıcaklıkta yıkadıktan sonra ütüleyeceğiniz iç çamaşırları maya oluşumunu engelleyebilir.

TUVALET RUTİNİ

Belki de tuvalete gittikten sonra orayı silmek doğal yol değil, ancak önden arkaya doğru silmek, rektumunuzdan herhangi bir bakteri ve dışkının vajinanıza girmesini ve karışmasını engeller.

ÇIPLAK YATIN

Vajinanızın nefes almasını sağlayın. Bunu da gece çıplak yatarak yapabilirsiniz.

BİKİNİ BÖLGESİ TÜYLENMESİ

Denize veya havuza gireceğiniz gün bikini bölgesindeki tüyleri tıraşlamamaya çalışın. Tıraştan ötürü açılan gözenekler tahriş ve enfeksiyon riskini artırabilir.

CİNSEL İLİŞKİ ÖNCESİ VE SONRASI

Cinsel ilişki öncesi ve sonrasında bakteri oluşumunu önlemek için cinsel organınızı kokusuz sabın ve temiz suyla yıkamayı ihmal etmeyin.



