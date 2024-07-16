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    4. Vajinal akıntınız varsa dikkat: Sebebi bu olabilir!

    Vajinal akıntınız varsa dikkat: Sebebi bu olabilir!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    16.07.2024 15:46
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    Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Özgü, Özellikle adet döneminde kullanılan hijyenik ped, tampon gibi sentetik materyallerin bakterilerin çoğalması için uygun bir ortam oluşturduğunu, bu sebeple kullanılan pedlerin sık sık değiştirilmesini önerdi.

    Vajinal akıntınız varsa dikkat: Sebebi bu olabilir!

    Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Özgü kadınların günlük yaşamın konforunu azaltan ve oldukça sık rastlanan, bazen kaşıntının da eşlik ettiği vajinal akıntılar hakkında önemli bilgiler verdi. Bu bölgede bulunan doku ve salgı bezlerinden kaynaklanan az miktarda beyaz ya da renksiz ve kokusuz bir akıntının genital bölgenin sağlığı açısından “normal ve gerekli” olduğunun altını çizen Doç. Dr. Özgü, “Normal olarak kabul edilen akıntılar zaman zaman miktar ve kıvam olarak değişiklik göstermektedir. Adet döngüsünün ikinci yarısında, hamilelik döneminde ya da bir sebepten doğum kontrol hapı gibi hormonal bir tedavi alan kadınlarda akıntı miktarı ve kıvamında değişiklikler gözlemlenebilir” dedi.

    Normal kabul edilen fizyolojik akıntı dışında kaşıntı, kötü koku, süt kesiği şeklinde beyaz parçalı, sarı, yeşil, köpüklü akıntılar ile akıntıya kasık ağrısı ve ateşin eşlik ettiği durumlarda akıntının tedavi gerektiren bir nedeni olabileceğini söyledi.

    “ANTİBİYORİK VE KAN ŞEKERİNİN YÜKSELMESİ ENFEKSİYONA YOL AÇABİLİYOR”

    Bu bölgenin tıpkı bağırsaklar gibi bakteriler tarafından oluşturulan ve temel görevi vücudu korumak olan bir flora ile kaplı olduğunu anlatan Doç. Dr. Özgü, antibiyotik kullanımı, kan şekerinin yükselmesi, hijyen kurallarına uymama ya da fazlasıyla hijyen olma gibi sebeplerle bu düzenin bozulması sonucunda “kötü bakteriler” olarak adlandırılan mikroorganizmaların baskın hale geçerek enfeksiyon tablosunu oluşturduğunu ifade etti.

    Akıntıların enfeksiyon ya da flora bozukluğu dışında farklı sebepleri olabileceğine de değinen Doç. Dr. Özgü özellikle cinsel ilişki sonrası gözlenen kanlı akıntıların rahim ağzı kanserinin belirtisi olabileceğini; bunun dışında yumurtalık ve tüp kanseri gibi durumlarda da et suyuna benzeyen çoğu zaman beraberinde karın ağrısının da eşlik ettiği akıntıların görülebileceğini dile getirdi.

    “AKINTININ SEBEBİ ALINAN ÖRNEKLERLE BELİRLENİR”

    Bu akıntıların ne zaman tedavi edilmesi gerektiği sorusunu da yanıtlayan Doç. Dr. Özgü “Bahsettiğimiz özelliklere sahip bir akıntınız varsa sebebinin belirlenip tedavi edilmesi gerekir. Tedavi öncesi muayene yapılıp gerekirse örnekler alınarak akıntının sebebi belirlenir ve ona göre tedaviniz planlanabilir. Kimi akıntı için ağızdan ve bölgesel olarak kullanılacak antibiyotik içeren tedaviler gerekirken, mantar enfeksiyonları gibi sebeplerle oluşan akıntılarda ise sebebe özel mantar karşıtı tedaviler kullanılabilir” diye konuştu.

    “BU YÖNTEMDEN UZAK DURUN”

    Akıntıyı önlemek için alınabilecek tedbirlere değinen Doç. Dr. Özgü, “Bu bölgenin, su, sabun, temizleyici ürünler ile temizlenmesi olarak tanımlanan vajinal duştan kaçınmak akıntının önlenmesi konusunda uygulanabilecek en önemli tedbirdir. Duş ile ‘iyi bakteriler' olarak tanımlanan mikroorganizmaların oluşturduğu koruyucu bariyer de ortadan kalkar. Bu sayede bölge enfeksiyona açık hale gelir” dedi.
    Fazla miktarda karbonhidrat ve alkol tüketiminin kan şekerinin yükselmesine ve buna bağlı olarak da mantar enfeksiyonlarına sebep olabileceğine işaret eden Doç. Dr. Özgü yüksek karbonhidrat tüketiminden uzak durulmasını tavsiye etti.

    “HİJYENİK PEDLERİ SIK SIK DEĞİŞTİRİN VE KISA SÜRELİ KULLANIN”

    Özellikle adet döneminde kullanılan hijyenik ped, tampon gibi sentetik materyallerin bakterilerin çoğalması için uygun bir ortam oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Özgü bu sebeple gerekli olan kişisel temizlik ürünlerini mümkün olduğunca kısa süreli kullanmak ve sık aralıklarla değiştirmenin akıntıyı önleme konusunda faydalı olacağını vurguladı. Günlük ve tuvalet sonrası kullanılan temizlik ürünlerinin mümkün oldukça vücut dengesine uygun olması, kokulu ya da katkılı olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

    Hemen hemen her kadının hayatının bir döneminde bu durumla karşılaştığından bahseden Doç. Dr. Özgü şunları dile getirdi:

    “Kimi zaman sık tekrarlayarak ya da uzun süre devam ederek kadınların hayatını kabusa çevirebilen akıntı için en iyi tedavi önlemleri alarak gelişmesini önlemektir. Eğer bir şekilde anormal akıntı ile karşılaşırsanız vakit geçirmeden doktor kontrolüne gitmek şikayetlerinizin daha ciddi sorunlara yol açmadan erken dönemde çözülebilmesi için fırsat sağlayacaktır." (İHA)

    Express
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    Anahtar Kelimeler:
    vajinal akıntı akıntı
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