Vajinal estetik artıyor diye vulva rehberi yayınlandı

Cinsel sağlık derneği Brook'un sitesine yer alan rehber, ergenlik boyunca vulvanın görünümünün nasıl değişebileceğini anlatıyor ve tavsiyeler veriyor. Rehberi tasarlayan sağlık uzmanları bu sayede genç kızların bedenlerine güvenlerinin artmasını ve "tasarım vajina" talebinin azalmasını umuyor.

Bu operasyonların 18 yaş altına uygulanmaması gerekiyor.

İngiltere'de vajina dudaklarını kısaltmak veya şekillerini değiştirmek için yapılan labioplasti ameliyatı gibi estetik gerekçelerle yapılan vulva ameliyatlarının çoğu, özel sağlık kuruluşlarında yapılıyor ve binlerce sterline mal oluyor. Bu ameliyatlar yalnızca vajina dudaklarının normal olmaması veya kadının sağlığını olumsuz etkilemesi durumunda devlet tarafından karşılanıyor.

Resmi verilere göre İngiltere'de 2015-16'da 18 yaş aldı 200'den fazla kız labioplasti ameliyatı oldu ve bunların 150'sinden fazlası 15 yaş altındaydı. Projenin yöneticilerinden University College Hospital'dan uzman klinik hemşire Louise Williams "Genç insanlara vulvaların çok farklı şekiller ve boyutlarda olabileceğini göstermek istiyoruz" diyor.