Vajinismus tedavi merkezi seçiminde bunlara dikkat

Peki, vajinismus tedavi merkezleri nerelerdedir? Uygun merkez seçiminde nelere dikkat etmek gerek? Bu konuda dikkat etmeniz gereken önemli unsurlar neler? Vajinismus tedavi merkezleri hakkında açıklamalarda bulunan Jinekolog Op. Dr. Süleyman Eserdağ, tedavi merkezi seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları sizler için anlattı. BU KONUDA DİKKAT ETMENİZ GEREKEN ÖNEMLİ UNSURLAR NELER? Öncelikle vajinismus üzerine ülkemizde bilimsel yöntemlerle çalışan ve kurumsal merkezlerin azlığını belirtmemiz lazım. Aslında dünyada da durumlar pek farklı değil. Bu sorun, genelde jinekolog ve psikiyatr hekimlerin uzmanlık çalışma alanına giriyor. Ancak cinsel terapiler üzerine eğitim almış farklı uzmanlık branşlarından hekimler veya pratisyen hekimler de hizmet verebilir. Ayrıca psikolog, fizyoterapist, aile danışmanı ve sosyolog gibi profesyoneller de yardımcı hizmetler sunmaktadır.

Başarı da bu alanda hizmet veren doğru merkezlere ulaşabilmekten geçiyor. VAJİNİSMUS TEDAVİ MERKEZLERİ İÇİN SEÇİM YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMENİZ GEREKİR?

1. KURUMSALLIK Vajinismus bazen farklı branşların bir araya gelmeleri ile çözüme ulaşabilmektedir. Jinekolojik hastalıklar, farklı psikolojik sorunlar ve kişilik örüntüleri pelvik kasların istem dışı kasılmalarına neden olabilmekte. Diğer taraftan cinsel ilişkiye girememe sorunu evlilik problemlerine, evlilik problemleri de cinsel ilişki ile ilgili sorunlara neden olabilmekte. Diğer bir deyişle, bazen yumurta civcivden, bazen de civciv yumurtadan çıkmakta. Bu nedenle vajinismus tedavi öncesinde evlilik terapileri de gerekebilmektedir. Ayrıca erkek eş problemleri de zamanla kadın eşi etkileyerek, farklı cinsel problemlere yol açabilmektedir. Bu nedenle bu konuda bazen üroloji uzmanlarından da konsültasyon istenebilmekte. O yüzden tedaviye başlamadan önce iyi bir ‘formulasyon’ yapılması, gerekirse farklı branşların da desteğinin alınması şart. Bu nedenle kurumsal tedavi merkezlerinin seçilmesi önem arz ediyor. 2. BİLGİ VE DENEYİM Vajinismus gibi spesifik bir cinsel sorunla ilgili çalışan merkezin başarısında diğer önemli bir nokta; bilgi ve deneyim. Kaç yıldır bu alanda çalıştığı, ne kadar hasta tedavi ettiği, başarı oranları, genel hasta sirkülasyonu önemli kriterler arasında yer alıyor. Spesifik olarak bu alanda çalışmak tedavi başarısını arttırıyor.

3. GÜVEN Vajinismus tedavi merkezi seçiminin araştırılmasında günümüzde internet, yazılı, sosyal ve dijital medya önemli bir yerlere sahip. Ancak doğru merkeze ulaşmak bazen hiç de kolay olmayabiliyor. Bu yüzden tam güven unsurunu sağlamak için tedavi öncesi yüz yüze bir görüşmeye gidebilirsiniz. Klinikte hekimin size verdiği bilgiler ve terapi ortamı ile ilgili gözlemleriniz sizde bir intiba bırakacaktır. Tedavi başarısındaki en önemli faktörler kişinin kendisine, tedaviye ve terapistine duyduğu güvendir. Terapist-hasta güven ilişki temelinin baştan tam olarak sağlanması son derece önemlidir. 4. TEDAVİ YÖNTEMİNİN UYGUNLUĞU Sunulan tedavi hizmeti sizin için ne kadar uygun? Vajinismus tedavisinde en önemli yöntemler ‘sistematik duyarsızlaştırma’ tekniği ile yapılan bilişsel-davranışsal yöntemlere dayanıyor. Tedavilere akupunktur tedavileri, EMDR, Hipnoterapi, Botilinum toksini enjeksiyonları veya bazı cerrahi yöntemler de eklenebiliyor. Her hastaya aynı yöntemin uygulanamayacağı gibi, bazen de birkaç yöntemin bir arada uygulanması gerekebiliyor. Uygulanacak tedavi yöntemi bazen ilk seansta, bazen de birkaç seans sonrasında netlik kazanabiliyor. Hekimin görevi ise uygulanacak en ideal yöntemini hastası ile paylaşmak ve onun onayını aldıktan sonra tedaviye başlamak. O yüzden hekiminiz tarafından önerilen yöntemin uygunluğuna birlikte karar vermelisiniz. Örneğin bazı hastalar parmak egzersizlerini veya grup terapilerini kabul etmek istemeyebiliyorlar. Bu konuda alternatif çözümler talep edebilirsiniz.