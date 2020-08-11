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  4. Vaka artışı olan Şanlıurfa'da PTT önünde sosyal mesafesiz kuyruk

Vaka artışı olan Şanlıurfa'da PTT önünde sosyal mesafesiz kuyruk

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 15:43 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka artışı olan iller arasında saydığı Şanlıurfa'da, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayanlar PTT önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Vaka artışı olan Şanlıurfa'da PTT önünde sosyal mesafesiz kuyruk

Son zamanlarda koronavirüs vaka artışıyla gündeme gelen kentler arasında yer alan Şanlıurfa'da, yapılan uyarılara rağmen vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal etmeye devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren işlem yaptırmak isteyen çok sayıda kişi, Sarayönü Caddesi’nde bulunan PTT şubesine geldi. Burada uzun kuyruk oluşturanlar arasında maske takmayanların da bulunduğu görüldü. Sıradakiler, dip dibe bekledi.

Görevlilerin uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal eden kalabalıktakilerin büyük bölümünün maskelerini de çenelerine takması dikkati çekti.

(DHA)

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