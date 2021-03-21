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Vaka artışında Türkiye'de 5'inci! Yalova Belediye Başkanı Vekili: Çok özel, ek tedbirler gelecek

21.03.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova Belediye Başkanı Vekili Mustafa Tutuk, "Yarın Yalova Valisi başkanlığında İl Hıfzısıhha Kurulu toplanacak. Yükselişin ek tedbirler getireceği kaçınılmaz. Yaşanan artıştan dolayı çok özel, ek tedbirler gelecek" açıklamasını yaptı.

Vaka artışında Türkiye'de 5'inci! Yalova Belediye Başkanı Vekili: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre haftalık vaka sayıları açıklandı. Açıklamaya göre; 100 binde 275,31'lik vaka oranıyla Yalova, artış oranında Türkiye genelinde 5'inci, Marmara Bölgesi'nde ise 1'inci il oldu. Yüksek riskli iller arasında yer aldığından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte cadde ve sokakların boşaldığı görüldü.

‘VATANDAŞLARIMIZ TEDBİRLERE UYMALI’

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk yaptığı açıklamada, kent sakinlerini maske, mesafe ve hijyen kurallarına, her zamankinden daha fazla hassasiyet gösterilmesi konusunda uyardı. Tutuk, "Yalova'daki artış bizleri üzüyor. Yalova Valiliği ve Belediye olarak tedbirleri aldık. Vaka artışının sebeplerini araştırıyoruz. Yalova, üç büyük şehrin, geçiş güzergahında yer alıyor. Günlük, tersane ve sanayi tesislerinde çalışmak için çeşitli illerden çok sayıda insan geliyor. Aynı zamanda yazlıkçıların da rağbet ettiği bir kent. Bunların hepsi vaka artışını etkiliyor. Koronavirüse yakalanan hasta sayısını düşürmek ise vatandaşlarımızın elinde. Duyarlı olup, maske ve mesafe tedbirlerine dikkat edilmeli" dedi.

'ÇOK ÖZEL, EK TEDBİRLER GELECEK'

Vaka artışlarıyla birlikte ek tedbirlerin gündeme geldiğini kaydeden Tutuk, "Yarın Yalova Valisi başkanlığında İl Hıfzısıhha Kurulu toplanacak. Yükselişin ek tedbirler getireceği kaçınılmaz. Yaşanan artıştan dolayı çok özel, ek tedbirler gelecek” diye bilgi verdi.

Kaynak: DHA


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koronavirüs (Covid-19) Yalova Fahrettin Koca

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