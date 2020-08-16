HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Vakalar arttı! Sosyal mesafe kuralları sertleşiyor

Vakalar arttı! Sosyal mesafe kuralları sertleşiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2020 09:33 | Son Güncelleme

Güney Kore, son günlerde Covid-19 vakalarının yeniden artması üzerine başkent Seul ve bazı kentlerde sosyal mesafeyle ilgili kuralları sertleştirme kararı aldı.

Vakalar arttı! Sosyal mesafe kuralları sertleşiyor

Buna göre, pazar gününden itibaren ilan edilen yerlerdeki yerel yönetimlere, gece kulüpleri, sinema, tiyatro, restoran ve eğlence yerlerinin gerekli tedbirleri almaması halinde kapatılması yetkisi verildi.

Bu yerler, sosyal mesafe, müşterilerin ateşinin ölçülmesi, isimlerinin kayda alınması ve maske takma zorunluluğuna uymamaları halinde yerel yönetim tarafından kapatılacak.

Futbol statlarına belirli sayıda taraftar alınması için verilen karar ise yeniden askıya alındı.

Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, ülkede son olarak 166 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesinin ardından bu önlemlerin alınmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Güney Kore, Covid-19 ile mücadele Asya ülkeleri içinde en başarılı ülkelerde birisi olarak gösteriliyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSerenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'a: Haydi aşkım, sen de atla!Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'a: Haydi aşkım, sen de atla!
Beyrut patlamasından bir kötü haber daha geldi!Beyrut patlamasından bir kötü haber daha geldi!
Form çayı: Faydaları nelerdir, nasıl hazırlanır?Form çayı: Faydaları nelerdir, nasıl hazırlanır?

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan yaptırım sinyali: Önümüzdeki hafta göreceksiniz
Trump'tan yaptırım sinyali: Önümüzdeki hafta göreceksiniz
MEB'den 81 ile yazı! İşte detaylar...
MEB'den 81 ile yazı! İşte detaylar...
İfşa oldu! Beckham Türk oyuncuyu Instagramdan...
İfşa oldu! Beckham Türk oyuncuyu Instagramdan...
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
Genç tiyatrocu hayatını kaybetti
Skandal anlaşmaya Türkiye'den tepki: Kabul edilemez
Skandal anlaşmaya Türkiye'den tepki: Kabul edilemez
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti

İlginizi Çekebilir

En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor
Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı
Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Diğer Haberler

Beyrut patlamasından bir kötü haber daha geldi!
Beyrut patlamasından bir kötü haber daha geldi!
Bir ülke daha aşı üretimine başlıyor!
Bir ülke daha aşı üretimine başlıyor!
ABD Başkanı Trump'ın Robert Trump kardeşi hayatını kaybetti
Acı haberi Trump duyurdu: Hayatını kaybetti
Beyrut Limanı'nda 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı
Beyrut'ta 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı
Trump'tan İran'a yeni yaptırım mesajı: Önümüzdeki hafta göreceksiniz
Trump'tan yaptırım sinyali: Önümüzdeki hafta göreceksiniz
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 409'a yükseldi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 409'a yükseldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.