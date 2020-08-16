Vakalar arttı! Sosyal mesafe kuralları sertleşiyor

Buna göre, pazar gününden itibaren ilan edilen yerlerdeki yerel yönetimlere, gece kulüpleri, sinema, tiyatro, restoran ve eğlence yerlerinin gerekli tedbirleri almaması halinde kapatılması yetkisi verildi.

Bu yerler, sosyal mesafe, müşterilerin ateşinin ölçülmesi, isimlerinin kayda alınması ve maske takma zorunluluğuna uymamaları halinde yerel yönetim tarafından kapatılacak.

Futbol statlarına belirli sayıda taraftar alınması için verilen karar ise yeniden askıya alındı.

Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, ülkede son olarak 166 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesinin ardından bu önlemlerin alınmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Güney Kore, Covid-19 ile mücadele Asya ülkeleri içinde en başarılı ülkelerde birisi olarak gösteriliyordu.

