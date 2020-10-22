Vakaların azaldığı Antalya’da tedbirler sıkı tutuluyor, camilerden koronavirüs uyarısı yapılıyor

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 2 gün önce yaptığı açıklamada kentteki yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarının, nüfus oranı bakımından 30 büyükşehir içinde alt sıralarda yer aldığını belirterek, "Eylülde tüm ülkemizde olduğu gibi yükseliş gösteren vaka sayılarının son 3 haftadır düşüşe geçtiğini görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

CAMİLERDEN ANONS YAPILIYOR

Vaka sayılarının düşüşe geçtiği turizm kenti Antalya’da tedbirler de elden bırakılmıyor. Kentin camilerinden özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ezan öncesi yapılan anonslarla vatandaşlar uyarılıyor. “Saygıdeğer halkımızın dikkatine” diyerek başlayan anonsta, “Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde, yoğunluğun olduğu anlarda sosyal mesafe kuralına dikkatli olmalıyız. Salgına karşı hep birlikte korunmalıyız” ifadeleri kullanılıyor.

Aynı zamanda polis ve belediye ekipleri tarafından da sosyal mesafe ve maske uyarıları sıklıkla yapılıyor.

(İHA)



