HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vakaların azaldığı Antalya’da tedbirler sıkı tutuluyor, camilerden koronavirüs uyarısı yapılıyor

Vakaların azaldığı Antalya’da tedbirler sıkı tutuluyor, camilerden koronavirüs uyarısı yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 14:39 | Son Güncelleme

Vali Ersin Yazıcı’nın kentteki vaka sayılarının 30 büyükşehir içinde alt sıralarda yer aldığını açıkladığı Antalya’da, camilerden koronavirüs ,maske, mesafe ve hijyen uyarıları yapılıyor.

Vakaların azaldığı Antalya’da tedbirler sıkı tutuluyor, camilerden koronavirüs uyarısı yapılıyor

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 2 gün önce yaptığı açıklamada kentteki yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarının, nüfus oranı bakımından 30 büyükşehir içinde alt sıralarda yer aldığını belirterek, "Eylülde tüm ülkemizde olduğu gibi yükseliş gösteren vaka sayılarının son 3 haftadır düşüşe geçtiğini görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

CAMİLERDEN ANONS YAPILIYOR

Vaka sayılarının düşüşe geçtiği turizm kenti Antalya’da tedbirler de elden bırakılmıyor. Kentin camilerinden özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ezan öncesi yapılan anonslarla vatandaşlar uyarılıyor. “Saygıdeğer halkımızın dikkatine” diyerek başlayan anonsta, “Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde, yoğunluğun olduğu anlarda sosyal mesafe kuralına dikkatli olmalıyız. Salgına karşı hep birlikte korunmalıyız” ifadeleri kullanılıyor.
Aynı zamanda polis ve belediye ekipleri tarafından da sosyal mesafe ve maske uyarıları sıklıkla yapılıyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
Kilis Belediye Başkanlığına Servet Ramazan seçildi Kilis Belediye Başkanlığına Servet Ramazan seçildi
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Arkadaki aynayı unutunca önce rezil oldu... Gerçek çok başka çıktı
Arkadaki aynayı unutunca önce rezil oldu... Gerçek çok başka çıktı
Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü
Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Yılın transferi! Ezeli rakipten bedavaya geliyor!
Yılın transferi! Ezeli rakipten bedavaya geliyor!
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi
Kilis Belediye Başkanlığına Servet Ramazan seçildi
Kilis Belediye Başkanlığına Servet Ramazan seçildi
Kısırlaştırma ameliyatına rağmen çocuk sahibi olan çifte güzel haber! AYM'den ihlal kararı
AYM'den flaş hak ihlali kararı
Markar Esayan son yolculuğuna uğurlanıyor! Törene Erdoğan da katılıyor
Markar Esayan son yolculuğuna uğurlanıyor
Diyarbakır'da HDP il binasına polis baskını
Diyarbakır'da HDP il binasına polis baskını
Hakan Şükür'ün babası için istenen ceza belli oldu
İstenen ceza belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.