Vakıfbank müşteri hizmetleri, şikayet hattı, genel müdürlük numarası

VakıfBank, “Güçlü Türkiye’nin lider bankası” olma vizyonu doğrultusunda müşterilerine kusursuz hizmet vermeyi amaçlar. Kurulduğu ilk günden beri de bütün hizmetlerini bu düşünceyle gerçekleştirir. Bireysel, kurumsal, ticari ve KOBİ bankacılığını dijital dünyanın olanaklarıyla birleştirerek kusursuz bir uzmanlık sergiler. Bu doğrultuda VakıfBank müşterilerinin bankacılık işlemlerini gerçekleştirirken gerek duyduğu bütün iletişim bilgilerini bu yazıda bir araya getirdik. Kullanıcıların merak ettiği VakıfBank müşteri hizmetleri numarası, VakıfBank müşteri hizmetleri direkt bağlanma, VakıfBank sosyal medya bilgileri gibi konularda aradığınız sorulara cevap bulabileceksiniz. İşte VakıfBank iletişim bilgileri…
VakıfBank ile ilgili bütün işlemlerinizi bankalar ve ATM’ler dışında telefon ve internet bankacılığını kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. VakıfBank teknolojinin sunduğu olanaklar doğrultusunda telefon ve internet bankacılığını her geçen gün daha çok geliştirir. Gerek duyduğunuz iletişim bilgilerini bu yazıdaki başlıklar altında bulabilirsiniz.
VakıfBank müşteri memnuniyetini önemseyen hizmet anlayışıyla çalışır. VakıfBank müşteri hizmetlerinden etik kurallara aykırı davranışlar gözlemlediğiniz durumlarda yararlanmak için VakıfBank Etik İhbar Hattı’na ulaşabilirsiniz. VakıfBank çalışanlarının müşterileri rahatsız edebilecek etik davranışlara aykırı olası durumlar için etikihbar@vakifbank.com.tr adresine mail gönderebilirsiniz. Etik İhbar Hattı’na gelen bütün bildirimleriniz KVKK kapsamında gizli tutulur.
VakıfBank ile yapacağınız işlemlerde internet bankacılığını kullanmayı tercih edenlerdenseniz vakıfbank.com.tr web adresine girebilirsiniz. VakıfBank internet bankacılığını kullanarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:
VakıfBank genel müdürlük bilgilerine ulaşmak isteyen müşteriler için genel müdürlük adresi bilgileri şöyledir:
VakıfBank ile ilgili bilgi ve hızlı çözüm önerileri istediğinizde sosyal medya üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. VakıfBank ile iletişim için kullanabileceğiniz sosyal medya hesapları linkleri şöyledir:
VakıfBank Twitter hesabı için buraya tıklayınız.
VakıfBank Facebook hesabı için buraya tıklayınız.
VakıfBank’ı cebinizde takip edebilmek ve işlemlerinizi daha hızlı gerçekleştirebilmek için web sitesi üzerinde bulunan "Mobil Bankacılık İndir" butonuna tıklayabilirsiniz. Açılan sayfada cep telefonu numaranızı girmeniz istenir. Böylece telefonunuza gelecek link ile VakıfBank Mobil Bankacılık uygulamasını indirebilir ve işlemlerinizi daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum