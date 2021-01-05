HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Vakıfbank müşteri hizmetleri, şikayet hattı, genel müdürlük numarası

Vakıfbank müşteri hizmetleri, şikayet hattı, genel müdürlük numarası

05.01.2021 12:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Vakıfbank müşteri hizmetleri, şikayet hattı, genel müdürlük numarası

İçindekiler

  • VakıfBank İletişim Bilgileri
  • VakıfBank Müşteri Hizmetleri Numarası
  • VakıfBank Etik İhbar Hattı
  • VakıfBank İnternet Bankacılığı
  • VakıfBank Genel Müdürlük Bilgileri
  • VakıfBank Sosyal Medya Adresleri
  • VakıfBank Mobil Bankacılık

VakıfBank, kurulduğu 1954 yılından bu yana, çağdaş bankacılık yöntemleri ve uygulamalarıyla Türkiye’nin yükselen değerlerinden biridir. Türkiye’nin önde gelen bankalarından VakıfBank müşterileri kesintisiz iletişim için iletişim ve adres bilgilerine ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaç doğrultusunda gerekli bütün VakıfBank iletişim bilgilerini sizler için derledik…

VakıfBank, “Güçlü Türkiye’nin lider bankası” olma vizyonu doğrultusunda müşterilerine kusursuz hizmet vermeyi amaçlar. Kurulduğu ilk günden beri de bütün hizmetlerini bu düşünceyle gerçekleştirir. Bireysel, kurumsal, ticari ve KOBİ bankacılığını dijital dünyanın olanaklarıyla birleştirerek kusursuz bir uzmanlık sergiler. Bu doğrultuda VakıfBank müşterilerinin bankacılık işlemlerini gerçekleştirirken gerek duyduğu bütün iletişim bilgilerini bu yazıda bir araya getirdik. Kullanıcıların merak ettiği VakıfBank müşteri hizmetleri numarası, VakıfBank müşteri hizmetleri direkt bağlanma, VakıfBank sosyal medya bilgileri gibi konularda aradığınız sorulara cevap bulabileceksiniz. İşte VakıfBank iletişim bilgileri…

VakıfBank İletişim Bilgileri

VakıfBank ile ilgili bütün işlemlerinizi bankalar ve ATM’ler dışında telefon ve internet bankacılığını kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. VakıfBank teknolojinin sunduğu olanaklar doğrultusunda telefon ve internet bankacılığını her geçen gün daha çok geliştirir. Gerek duyduğunuz iletişim bilgilerini bu yazıdaki başlıklar altında bulabilirsiniz.

VakıfBank Müşteri Hizmetleri Numarası

  • Telefon bankacılığı ile şube ve ATM’lere gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirmek, soru, öneri ve şikayetlerde bulunmak için telefon bankacılığını kullanabilirsiniz. Çağrı merkezi numarasını kullanarak işlem yapmak için VakıfBank tel no: 0850 222 0 724
  • VakıfBank müşteri hizmetleri tel numarası ile her türlü kart kayıp-çalıntı bildiriminizi de yapabilirsiniz. Numarayı çevirdiğinizde “1” nolu menüye ulaşarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
  • Kart başvurusunda bulunmak ya da mevcut başvurularınız iptal etmek için de VakıfBank müşteri hizmetleri numarasını kullanabilirsiniz.

VakıfBank Etik İhbar Hattı

VakıfBank müşteri memnuniyetini önemseyen hizmet anlayışıyla çalışır. VakıfBank müşteri hizmetlerinden etik kurallara aykırı davranışlar gözlemlediğiniz durumlarda yararlanmak için VakıfBank Etik İhbar Hattı’na ulaşabilirsiniz. VakıfBank çalışanlarının müşterileri rahatsız edebilecek etik davranışlara aykırı olası durumlar için etikihbar@vakifbank.com.tr adresine mail gönderebilirsiniz. Etik İhbar Hattı’na gelen bütün bildirimleriniz KVKK kapsamında gizli tutulur.

VakıfBank İnternet Bankacılığı

VakıfBank ile yapacağınız işlemlerde internet bankacılığını kullanmayı tercih edenlerdenseniz vakıfbank.com.tr web adresine girebilirsiniz. VakıfBank internet bankacılığını kullanarak aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

  • Her türlü bireysel, KOBİ, ticari, kurumsal işlemleriniz için bilgi alabilir ve internet bankacılığı üyeliğiniz ve şifrenizle işlem yapabilirsiniz.
  • Kredi taksitlerinizi hesaplayabilir, mevduat hesaplama ve tahvil bono hesaplama gibi işlemlerinizi web adresi aracılığıyla kontrol edebilirsiniz.
  • Her türlü öneri, şikayet ve sorunlarınızı iletmek için form doldurabilirsiniz. Bu öneri ve şikayet formuna buradan ulaşabilirsiniz. Bu form ile VakıfBank hakkında genel bilgi talebinde de bulunabilirsiniz.
  • Vakıf Bank duyurular bölümü ile VakıfBank’ın bütün duyurularını takip edebilir, insan kaynakları sayfasıyla iletişime geçebilirsiniz.
  • Adresinize en yakın ATM ve şubeleri ilgili haritadan aratabilirsiniz.
  • Sık Sorulan Sorular sekmesiyle müşteri hizmetlerine bağlanmadan kafanızdaki soru işaretlerine yanıt bulabilirsiniz.
  • Engelsiz bir bankacılık deneyimini önemseyen VakıfBank, internet sitesinde bulacağınız Engelsiz Bankacılık bölümünden şubelerde, ATM’lerde, dijital bankacılık işlemlerinde size özel hizmetler sunuyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

VakıfBank Genel Müdürlük Bilgileri

VakıfBank genel müdürlük bilgilerine ulaşmak isteyen müşteriler için genel müdürlük adresi bilgileri şöyledir:

  • VakıfBank genel müdürlük adresi: Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul
  • VakıfBank genel müdürlük telefon numarası: 0 216 724 10 00
  • VakıfBank genel müdürlük faks numarası: 0 216 724 39 09
  • KEP adresi ise: vakifbank@hs01.kep.tr

VakıfBank Sosyal Medya Adresleri

VakıfBank ile ilgili bilgi ve hızlı çözüm önerileri istediğinizde sosyal medya üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. VakıfBank ile iletişim için kullanabileceğiniz sosyal medya hesapları linkleri şöyledir:

VakıfBank Twitter hesabı için buraya tıklayınız.

VakıfBank Facebook hesabı için buraya tıklayınız.

VakıfBank Mobil Bankacılık

VakıfBank’ı cebinizde takip edebilmek ve işlemlerinizi daha hızlı gerçekleştirebilmek için web sitesi üzerinde bulunan "Mobil Bankacılık İndir" butonuna tıklayabilirsiniz. Açılan sayfada cep telefonu numaranızı girmeniz istenir. Böylece telefonunuza gelecek link ile VakıfBank Mobil Bankacılık uygulamasını indirebilir ve işlemlerinizi daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bella tatilde! Bella tatilde!
Passolig müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, telefon numarasıPassolig müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, telefon numarası
13 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!13 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor

Türkiye ambulans uçak gönderdi! Prof. Dr. Başgöz Türkiye’ye geliyor

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Kablonet müşteri hizmetleri, arıza ihbar hattı, şikayet numarası

Kablonet müşteri hizmetleri, arıza ihbar hattı, şikayet numarası

İDO iletişim bilgileri, rezervasyon numarası, müşteri hizmetleri

İDO iletişim bilgileri, rezervasyon numarası, müşteri hizmetleri

Passolig müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, telefon numarası

Passolig müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, telefon numarası

Milli Eğitim Bakanlığı iletişim, şikayet hattı, çağrı merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı iletişim, şikayet hattı, çağrı merkezi

Tüvtürk iletişim numaraları, müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi

Tüvtürk iletişim numaraları, müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi

TTnet müşteri hizmetleri, arıza ihbar numarası, şikayet hattı

TTnet müşteri hizmetleri, arıza ihbar numarası, şikayet hattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.