HABER

Vakıflar Genel Müdürlüğü 10 işçi alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 06:25 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü 10 işçi istihdam edecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 10 işçi alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla "sürekli işçi" kadrolarına alım yapılacak.

Buna göre, 1 gıda teknikeri, 1 makine bakım onarım teknisyeni, 1 elektrikçi, 1 forklift operatörü, 2 kasap ve 4 temizlik görevlisi olmak üzere toplam 10 işçi alımı gerçekleştirilecek.

Başvuruda bulunacakların 18 yaşını doldurmuş olması, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması, kamu haklarından mahrum bulunmaması gerekiyor.

Başvurular İŞKUR'un internet sitesi üzerinden 23-27 Aralık'ta yapılacak.

İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından KPSS puanına göre alım yapılacak gıda teknikeri hariç diğer bölümlerden açık iş sayısının 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. (AA)

Pakistan'da profesöre dine hakaretten idam cezası verildiPakistan'da profesöre dine hakaretten idam cezası verildi
Uzungöl'de yıkım gerginliği (3)Uzungöl'de yıkım gerginliği (3)
Uzungöl’de yıkım gerginliği sürüyorUzungöl’de yıkım gerginliği sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı İŞKUR

En Çok Okunan Haberler

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Ali Koç'tan Yanal-Emre kavgası açıklaması

Ali Koç'tan Yanal-Emre kavgası açıklaması

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

CHP, Sinan Aygün hakkında disiplin soruşturması başlattı!

CHP, Sinan Aygün hakkında disiplin soruşturması başlattı!

Feci ölüm! İnanamadılar

Feci ölüm! İnanamadılar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı yükseldi

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı yükseldi

Ereğli'de otomobil dereye uçtu: Yaralılar var!

Ereğli'de otomobil dereye uçtu: Yaralılar var!

Giresun’da meydana gelen 2 kazada 8 kişi yaralandı

Giresun’da meydana gelen 2 kazada 8 kişi yaralandı

Bursa'da 3 fabrikayı küle döndüren yangın!

Bursa'da 3 fabrikayı küle döndüren yangın!

Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Tunceli'de korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.