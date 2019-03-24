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"Vakit birbirimizle uğraşma vakti değil, vakit birlik olma vakti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 18:26 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya: - "Biz 'Önce ülkem, sonra partim, sonra ben' diyoruz. 'Önce ben' diyenlerin aramızda yeri yok. Vakit birbirimizle uğraşma vakti değil, vakit birlik olma vakti"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Biz 'önce ülkem, sonra partim, sonra ben' diyoruz. 'Önce ben' diyenlerin aramızda yeri yok. Vakit birbirimizle uğraşma vakti değil, vakit birlik olma vakti." dedi.

Karakaya, partisinin Karakeçili ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bu coşku ve heyecanın 31 Mart akşamı sandığa yansıyacağına inandığını belirtti.

Türkiye'nin çok kritik günlerden geçtiğini ifade eden Karakaya, şöyle konuştu:

"Bu ülkenin geleceği ile ilgili başka hesaplar yapıyorlar. 15 Temmuz gecesini yaşadık. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, o gece MHP ve ülkücüler olarak devletimizin, milletimizin ve seçilmiş hükümetin yanındaydı. O gün o gece Cumhur İttifakı kuruldu. O gece Türk Milleti bu iki patiye görev verdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. 'Cumhur İttifakı'na devam' denildi. Cumhur İttifakı seçim ittifakı değildir. Cumhur İttifakı bu ülkenin bekasının ittifakıdır. Bunu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli söylüyor. Hiç kimse Cumhur İttifakı'nın durumuna zarar verecek tavır ve davranışlarda bulunmamalı. Karakeçilide de Cumhur İttifakı'na herkes uyacak. Öncelikle kendi teşkilatıma söylüyorum. Adaylar demokratik kurallar içerisinde hizmet vaadinde bulunacak, projeleri ile yarışacaklar ama Cumhur İttifakı'na zarar vermeyecekler. Bu konuda hassas olmaları gerekiyor. Biz 'Önce ülkem, sonra partim, sonra ben.' diyoruz. 'Önce ben' diyenlerin aramızda yeri yok. Vakit birbirimizle uğraşma vakti değil, vakit birlik olma vakti."

Karakaya, miting sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın güçlenerek, kuvvetlenerek devam etmesinin belli kesimleri rahatsız ettiğini ifade etti.

- "Cumhur İttifakı bir beka ittifakı olarak liderler tarafından topluma mal edildi"

Devletin ve milletin içerisinde başta PKK ve FETÖ olmak üzere farklı görüş ve düşüncede bu ittifaktan rahatsız olan pek çok örgütün olduğuna dikkati çeken Karakaya, şunları kaydetti:

"Bunlar kendilerini belli etmeden sizlerden biriymiş gibi davranarak ittifaka zarar verecek bazı tavır ve davranışlarda bulunabiliyorlar. Genel başkanımız 'Provokasyonlara gelmeyin, dikkatli olun' uyarılarında bulundu. Cumhur İttifakı bir beka ittifakı olarak liderler tarafından topluma mal edildi. Dolayısıyla toplum da buna sahip çıktı. Bunu bozmak ve zayıflatmak isteyenler, farklı şekillerde fitne saçmak isteyenler oluyor. Bunu kimisi farkına varmadan yapıyor, bireysel menfaatlerinin peşine düşüyor. Kimisi de bilinçli yapıyor. Seçime bir hafta kaldı. Herkes bu konuda uyanık olsun. Bu tür provokasyonlara gelmesinler. Eğer varsa kriptoların yaptıkları ve Cumhur İttifakı'na zarar verecek konularda uyanık olsunlar. Hatta tespit etsinler ve bir yere not etsinler."

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya

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