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Vali Arslantaş’tan sosyal medyadaki hayvan barınağı iddialarıyla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:11 | Son Güncelleme

Erzincan’ın İliç ilçesinde sokak hayvanlarının kaldığı hayvan barınağına yönelik sosyal medyada ortaya atılan iddiaları değerlendiren Vali Ali Arslantaş, “Sosyal medyada iki tane fazla tık alacağım diye insanları bıktıracak noktaya getirebiliyorlar” dedi.İliç ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağı, olumsuz koşullarda olduğu iddiasıyla sosyal medyada bazı kullanıcıların hedefi haline geldi.

Vali Arslantaş’tan sosyal medyadaki hayvan barınağı iddialarıyla ilgili açıklama

Erzincan’ın İliç ilçesinde sokak hayvanlarının kaldığı hayvan barınağına yönelik sosyal medyada ortaya atılan iddiaları değerlendiren Vali Ali Arslantaş, “Sosyal medyada iki tane fazla tık alacağım diye insanları bıktıracak noktaya getirebiliyorlar” dedi.
İliç ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağı, olumsuz koşullarda olduğu iddiasıyla sosyal medyada bazı kullanıcıların hedefi haline geldi. Bazı video ve fotoğraflar paylaşılarak barınağın kötü durumda olduğunu ileri süren sosyal medya kullanıcıları, sokak hayvanları için yardım çağrısında bulundu.
Bu konunun son günlerde sosyal medya üzerinden gündeme getirilmeye çalışıldığını ifade eden Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı 4’üncü toplantısında konuştu. Vali Arslantaş, “Bence bir şey yoktu İliç’te belediye başkanı da 80 bin lira ödenek ayırarak hayvan barınağı yapmış. Fena da yapmamış. Dün sosyal medyada başkan patladı. Dışardan başka bir yerde ölmüş hayvanın resmini çekmişler, görüntüsünü çekmişler peşinden barınakta ölmüş gibi, bir araç çarpmış köpeğin birisine, sakat bırakmış, belediyenin personeli almış getirmiş onu tedaviye almış alçıya almış falan sanki oradaki hayvanı sakatlamışlar gibi bir algı oluşturmuşlar. Başkan yaptığına yapacağına pişman olmuş. Diyor ki burayı kapatacağım. Dedim başkan sen burayı kapatma, sen doğru bildiğin yolda devam et. Ama bir basın açıklaması yap. Yani hayvan severim diye piyasada gezinenler de sosyal medyada iki tane fazla tık alacağım diye insanları bıktıracak noktaya getirebiliyorlar.” diye konuştu.

Vali Arslantaş’tan sosyal medyadaki hayvan barınağı iddialarıyla ilgili açıklama

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