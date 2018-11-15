HABER

Vali Ayhan'dan şehit bebek ve annenin ailesine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 20:47 | Son Güncelleme

Sivas Valisi Salih Ayhan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen 11 aylık Bedirhan Mustafa'nın ailesine ziyarette bulundu

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen 11 aylık Bedirhan Mustafa'nın ailesini ziyaret etti.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile birlikte, Şarkışla ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki aileye ziyarette bulunan Ayhan, şehit Nurcan Karakaya'nın eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ile annesi Suudiye Demir'e taziye dileklerini iletti.

İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer'in Kur'an-ı Kerim okumasının ardından konuşan Vali Ayhan, şehit haberini Ankara'da görev yaptığı dönemde öğrendiğini söyledi.

Ailenin duyduğu, hissettiği acıyı en az onlar kadar hissettiğini dile getiren Ayhan, “Çok şehidimiz oldu, onların acısı başkaydı ama bu şehidimiz daha farklı oldu. Belki de toplumda en fazla infial yaratan şehitlerimizden birisiydi. Allah gani gani rahmet eylesin, onun şerefiyle yaşıyorsunuz. Bizim görevimiz de vatan için fedakarlık yapanlara hizmet etmek. Siz bizim başımızın tacısınız, sizlere hizmet etmek bizim asli vazifemiz.” dedi.

Şehit yakınlarının kendilerine devletin emaneti olduğunu aktaran Vali Ayhan, “Biz her zaman sizin emrinizdeyiz, evlatlarınız olarak görün bizi, vazifemiz ne ise gereğini yapmaya çalışırız.” diye konuştu.

Hem kızını hem de torununu teröre kurban veren Suudiye Demir, gözyaşlarını tutamadı.

Ziyaretinden dolayı Ayhan ve beraberindekilere teşekkür eden Demir, “Sizler sağ olun, ateş düştüğü yeri yakar.” diye konuştu.

PARTNERTV kanallarını beynimiz ile değiştirebileceğiz!TV kanallarını beynimiz ile değiştirebileceğiz!
Çalıştığı üniversitede intihar ettiÇalıştığı üniversitede intihar etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas Sivas Valisi Salih Ayhan Şarkışla şehit ailesi

En Çok Okunan Haberler

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık torbası Meclis'ten geçti

Sağlık torbası Meclis'ten geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Silivri ilçesinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Suriyelilerin üzerinde yakalandı! Polisler bile şoke oldu

Suriyelilerin üzerinde yakalandı! Polisler bile şoke oldu

TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.